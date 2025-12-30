साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी ‘धुरंधर’, तमिल-तेलुगु-मलयालम की कमाई घटी, देखें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

साल 2025 में भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी एक फिल्म का दबदबा सबसे ज्यादा रहा, तो वह है आदित्य धर की ‘धुरंधर’. इस फिल्म ने दुनियाभर में ₹1,070 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर न सिर्फ हजार करोड़ क्लब में एंट्री ली, बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी. किसी भी भाषा या इंडस्ट्री की कोई दूसरी फिल्म इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकी. 2025 में बॉक्स ऑफिस का ताज साफ तौर पर ‘धुरंधर’ के नाम रहा.

और पढ़ें

2025 की टॉप बॉक्स ऑफिस हिट्स

कमाई के मामले में ‘धुरंधर’ का मुकाबला करना इस साल किसी के लिए आसान नहीं था. टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही ‘कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1’, जिसने करीब ₹852 करोड़ कमाए. तीसरे पायदान पर ‘छावा’ रही, जिसकी वर्ल्डवाइड कमाई लगभग ₹808 करोड़ रही. वहीं चौथे और पांचवें नंबर पर ‘सैयारा’ 570 करोड़ और ‘कुली’ 518 करोड़ रुपये के साथ रहीं.

साल 2025 में भारतीय सिनेमा के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई. 2024 में जहां कुल कमाई ₹9,929 करोड़ रही थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर ₹11,064 करोड़ तक पहुंच गई. यानी करीब 11.4 फीसदी की बढ़त.

इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान हिंदी सिनेमा का रहा. 2025 में हिंदी फिल्मों की संख्या 219 से बढ़कर 234 हो गई. इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस कमाई भी ₹4,146 करोड़ से बढ़कर ₹4,840 करोड़ दर्ज की गई, जो लगभग 17 फीसदी की मजबूत ग्रोथ है. इससे साफ है कि ज्यादा फिल्मों की रिलीज का फायदा हिंदी सिनेमा को मिला.

Advertisement

तेलुगु सिनेमा ने 2025 में 282 फिल्में रिलीज कीं, जो 2024 से 29 कम थीं. इसका असर कमाई पर भी दिखा और कलेक्शन ₹2,016 करोड़ से घटकर ₹1,989 करोड़ रह गया यानी लगभग 1.3% की हल्की गिरावट. तमिल सिनेमा की कहानी थोड़ी अलग रही. फिल्मों की संख्या बढ़ने के बावजूद कमाई ₹1,575 करोड़ से घटकर ₹1,557 करोड़ हो गई. मलयालम इंडस्ट्री में भी दो अतिरिक्त फिल्मों के बाद भी कलेक्शन ₹982 करोड़ से गिरकर ₹952 करोड़ रह गया.

कन्नड़ सिनेमा बना सरप्राइज पैकेज

रीजनल इंडस्ट्रीज़ में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन कन्नड़ सिनेमा का रहा. 2025 में 32 ज्यादा फिल्में रिलीज करने के साथ-साथ इसकी कमाई ₹240 करोड़ से उछलकर ₹444 करोड़ पहुंच गई यानी 85% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ. यह साफ संकेत है कि सिर्फ फिल्मों की संख्या नहीं, बल्कि मजबूत कंटेंट और दर्शकों की पसंद असली गेमचेंजर रही.



---- समाप्त ----