Film Wrap: बॉलीवुड सेलेब्स ने मनाई राखी, 'सैयारा' देख रो पड़े बॉबी देओल, अहान पांडे के बचपन को किया याद

शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट के कई बड़े सितारों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. सलमान खान की राखी बहन बीना काक ने सुपरस्टार को राखी की बधाई दी. वहीं एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि वो अहान पांडे की 'सैयारा' देखकर थिएटर्स में रो पड़े थे.

सलमान खान, बॉबी देओल (Instagram @kakbina, @iambobbydeol)
शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट के कई बड़े सितारों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. सलमान खान की राखी बहन एक्ट्रेस बीना काक ने सुपरस्टार को राखी की बधाई दी. साथ ही उन्होंने बताया कि वो चोटिल हैं जिसके कारण वो इस साल सलमान को राखी नहीं बांध पाएंगी. वहीं एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि वो अहान पांडे की 'सैयारा' देखकर थिएटर्स में रो पड़े थे. क्योंकि उन्हें फिल्म काफी अच्छी लगी थी.

जब कास्टिंग डायरेक्टर ने 'मिर्जापुर' एक्ट्रेस से की थी अजीब डिमांड, बोलीं- मैं नहीं झुकी...

एक्ट्रेस ईशा तलवार ने कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा संग हुआ अपना एक किस्सा शेयर किया जिसमें उनसे ऑडिशन के दौरान अजीब डिमांड की गई. ईशा ने बताया कि उनका आत्मविश्वास टूट चुका था.

बहन ने उतारी आरती-रक्षाबंधन पर इमोशनल हुए अक्षय कुमार, बोले- मां दिख रही...

बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने अपनी बहन अलका संग राखी का त्योहार मनाया. इस दौरान उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा जिसमें उन्हें अपनी मां की याद आई.

'तुम्हारी कलाई पर राखी...', भाई सुशांत को याद कर इमोशनल हुईं बहन श्वेता, बोलीं- इतना दर्द...

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह राखी के मौके पर अपने भाई के लिए इमोशनल हो गईं. श्वेता ने अपने संग सुशांत का वीडियो डाला. 

SSMB29 First Look: राजामौली लेकर आ रहे प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू संग नई फिल्म, सामने आया पहला लुक

फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली ने महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा संग अपनी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है. उन्होंने बताया है कि फिल्म का एक फर्स्ट ग्लिम्पस टीजर नवंबर 2025 में रिलीज होगा.

4 महीने में हुआ तलाक, परिवार ने डाला दूसरी शादी का प्रेशर, आमिर खान के भाई का छलका दर्द

आमिर खान के भाई फैसल मलिक ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं. उन्होंने अपनी टूटी हुई शादी से लेकर दोबारा शादी करने पर बात की है. 

