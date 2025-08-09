SSMB29 First Look: राजामौली लेकर आ रहे प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू संग नई फिल्म, सामने आया पहला लुक

फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली की अगली फिल्म महेश बाबू के साथ होने वाली है, इसकी जानकारी सभी को है. पिछले कुछ वक्त से फैंस सिर्फ इसी इंतजार में लगे हुए थे कि आखिर कब उन्हें 'एसएसएमबी 29' की पहली झलक देखने मिलेगी. अब फाइनली फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और इसके टीजर की भी जानकारी सामने आई है.

कब रिलीज होगा 'एसएसएमबी 29' का फर्स्ट ग्लिम्प्स टीजर?

एस.एस.राजामौली ने आज रक्षाबंधन के मौके पर अपने फैंस को एक ऐसी ट्रीट दी जिसका इंतजार उन्हें काफी समय से था. उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' से जुड़ी बेहद अहम डीटेल्स बताई हैं. राजामौली ने कहा है कि उनकी फिल्म की कहानी इतनी बड़ी है कि वो उसे सिर्फ एक पोस्टर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं रिवील कर पाएंगे. हालांकि उन्होंने महेश बाबू संग अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है.

राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने फैंस को मैसेज देते हुए लिखा, 'प्रिय सिनेमा प्रेमियों, भारत और दुनिया भर में और महेश बाबू के फैंस. हमें शूटिंग शुरू किए काफी समय हो गया है और हम आपकी फिल्म के बारे में जानने की उत्सुकता की सराहना करते हैं. लेकिन इस फिल्म की कहानी और इसका दायरा इतना बड़ा है कि सिर्फ फोटोस या प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी पूरी झलक नहीं दिखा सकते.'

'हम अभी कुछ खास तैयार कर रहे हैं, जिससे फिल्म की गहराई, सुंदरता और हमारी बनाई गई दुनिया को अच्छे से दिखाया जा सके. यह नवंबर 2025 में सबके सामने पेश किया जाएगा, और हम इसे बिलकुल अनोखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद.'

क्या है 'एसएसएमबी 29' की कास्ट और कहानी?

एस.एस.राजामौली की फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरी दुनिया घूमता रहता है. फिल्म के पोस्टर में भी मेकर्स ने #globetrotter लिखा है. जिसका मतलब भी दुनिया घूमने वाला इंसान है. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अफ्रीका के जंगलों में होगी. वहीं इसके कुछ पार्ट्स वाराणसी में भी शूट होंगे. बता दें कि फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं जो काफी समय के बाद इंडियन फिल्म में नजर आएंगी.

---- समाप्त ----