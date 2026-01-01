Film Wrap: नाना अमिताभ को अगस्त्य ने बताया गंभीर, 2026 की शुरुआत ‘धुरंधर’ के नाम!

मनोरंजन की दुनिया में हर रोज कुछ नया घटता रहता है. आज, साल 2026 के पहले दिन बॉलीवुड और टेलीविजन में भी काफी कुछ हुआ. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को रिलीज हुए 28 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन इसका कलेक्शन हर दिन डबल डिजिट में हो रहा है.

इसके अलावा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अपने नाना के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में अपनी फिल्म 'इक्कीस' की टीम के साथ पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपने नाना और नानी जया बच्चन को लेकर कुछ बातें की, जो काफी वायरल हुईं. अगस्त्य ने अपने नाना अमिताभ को गंभीर, तो नानी जया को कठोर बताया.

जमा देने वाली ठंड में एक्ट्रेस ने पहनी ब‍िकिनी, पूल में नहाया, उड़ाए फैंस के होश

आहाना कुमरा ने अपना एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वो जमा देने वाली ठंडी के मौसम में बिकिनी पहने पोज दे रहे हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं पड़ रही. वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं.

KBC 17 में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, भर आई आंखें, बोले- वो एक एहसास थे

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो चुकी है.केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके साथ काम करने के अनुभव साझा किए. फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन और अभिनेता जयदीप अहलावत ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी.

'गंभीर रहते हैं नाना अमिताभ बच्चन, कठोर हैं नानी जया', 'केबीसी' के मंच पर बोले अगस्त्य नंदा

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य 'कौन बनेगा करोड़पति' शो पर पहुंचे, जहां ऑडियंस ने उनसे घर से जुड़े कुछ सवाल किए. अगस्त्य ने अपने नाना-नानी से जुड़ी कई बातें शेयर कीं, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए.

2026 की शुरुआत ‘धुरंधर’ के नाम! 28वें दिन बना नया रिकॉर्ड, पीछे छूटी 'पुष्पा 2'

'धुरंधर' अब लोगों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की साथी बन गई है. 31 दिसंबर को इसने फिर से एक नया कमाल किया. लगातार 28वें दिन भी 'धुरंधर' ने डबल डिजिट में कलेक्शन किया है. बुधवार के कलेक्शन से ये 800 करोड़ के और करीब पहुंच गई है.

कनाडा में फायरिंग के बाद इस देश में खुला कपिल शर्मा का 'कैप्स कैफे', दिखाई रेस्टोरेंट की झलक

कपिल शर्मा का चर्चित 'कैप्स कैफे' अब दुबई में भी खुल चुका है. नए साल पर कॉमेडियन ने कनाडा के बाद, ये नई ब्रांच खोली है. कनाडा में उनके कैफे पर कई बार फायरिंग हो चुकी है.

