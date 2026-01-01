'गंभीर रहते हैं नाना अमिताभ बच्चन, कठोर हैं नानी जया', 'केबीसी' के मंच पर बोले अगस्त्य नंदा

अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर अपना पहला कदम फाइनली रख चुके हैं. उनकी नई फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. ये पल पूरे बच्चन परिवार के लिए बेहद खास है. अमिताभ बच्चन अपने नाती का काम देखकर भी बेहद खुश हुए. अगस्त्य अपनी फिल्म की रिलीज से कुछ वक्त पहले अपने नाना के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी पहुंचे थे. वहां उनके साथ फिल्म की पूरी टीम और उनकी मां श्वेता नंदा और बहन नव्या नवेली नंदा भी थीं. केबीसी के मंच पर अमिताभ और अगस्त्य ने खूब सारी मस्ती-मजाक भी किया.

नाती अगस्त्य ने बताया बच्चन परिवार में कौन है उनका फेवरेट

इस दौरान एक सवाल-जवाब सेशन भी हुआ, जिसमें वहां मौजूद ऑडियंस ने अगस्त्य से बच्चन परिवार से जुड़े कुछ सवाल किए. एक महिला ने अगस्त्य से पूछा कि उनके नाना अमिताभ का वो कौनसा रूप है जो आम जनता नहीं देख पाती? तो इसपर नाती अगस्त्य ने कहा, 'नाना यहां केबीसी पर आकर काफी अलग रहते हैं. घर पर बहुत गंभीर रहते हैं. हम भी पहली बार देखते हैं, इनकी जो एक्साइटमेंट और हंसी-मजाक है. ये हम घर पर नहीं देख पाते. तो मैं सचमुच उनकी ये साइड काफी एन्जॉय कर रहा हूं.'

अगस्त्य से आगे एक और महिला ने पूछा कि उनके लिए सबसे फेवरेट कौन हैं? नानी जया बच्चन या नाना अमिताभ? इस सवाल पर अगस्त्य फंसते नजर आए. उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अमिताभ ने अपने नाती से इस सवाल का जवाब मांगा. जिसपर जयदीप अहलावत ने अगस्त्य को सलाह दी कि अगर उन्हें शो के बाद वैनिटी में पिटना है, तो वो नाना अमिताभ का नाम लें. अगर घर जाकर पिटना है, तो नानी जया का नाम ठीक रहेगा. एक्टर की इस बात पर अमिताभ भी खूब हंसे.



फिर, सवाल को थोड़ा बदलकर, अगस्त्य से पूछा गया कि घर में ज्यादा कठोर कौन है? तो जब अगस्त्य ने इसपर नानी जया का नाम लेना चाहा, तो उन्होंने नाना की तरफ इस बात की कंफर्मेशन के लिए देखा. जिसपर अमिताभ ने भी कहा कि वो बिल्कुल सही हैं. इस पूरी बातचीत को वहां बैठी जनता ने काफी एन्जॉय किया.

बात करें अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की, तो इसमें अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं, जो अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और 'मैडॉक फिल्म्स' ने प्रोड्यूस किया है.

