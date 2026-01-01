कनाडा में फायरिंग के बाद इस देश में खुला कपिल शर्मा का 'कैप्स कैफे', दिखाई रेस्टोरेंट की झलक

कॉमेडियन कपिल शर्मा कुछ वक्त पहले अपने कनाडा स्थित कैफे को लेकर काफी सुर्खियों में आए थे. उनके कैफे पर कई बार फायरिंग हो चुकी है, जिसमें कोई जान-मान की हानी नहीं हुई. लेकिन कपिल शर्मा को काफी नुकसान झेलना पड़ा. इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था. अब कपिल शर्मा का कैफे एक बार फिर सुर्खियों में आया है.

फायरिंग के बाद दुबई में खुला 'कैप्स कैफे'

हालांकि इस बार उनके कैफे पर कोई फायरिंग नहीं हुई है. बल्कि कपिल शर्मा ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है. कॉमेडियन ने अपने 'कैप्स कैफे' की नई ब्रांच दुबई में खोली है. नए साल पर इसका उदघाटन भी हुआ. कपिल ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर इसकी न्यूज शेयर की थी. कॉमेडियन ने अपने दुबई स्थित कैफे का वीडियो शेयर करके, सभी लोगों को वहां आने का इनविटेशन दिया था.

'कैप्स कैफे' की न्यूज से कई लोग बेहद खुश नजर आए. कॉमेडियन कीकू शारदा और भारती सिंह ने कपिल शर्मा को नए कैफे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. फैंस भी कपिल के लिए खुश दिखे. लगातार फायरिंग के बाद, 'कैप्स कैफे' का दुबई में खुलना कपिल शर्मा के बिजनेस के लिए काफी अच्छा है.

सेफ्टी के कारण दुबई में खुला कपिल शर्मा का नया कैफे?

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर तीन बार फायरिंग हो चुकी है. पहली बार फायरिंग जुलाई 2025 में हुई थी, जब उनका कैफे नया-नया खुला था. हालांकि फिर कुछ दिनों बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया, जिसकी वजह से कैफे दोबारा खुला. लेकिन फिर अगस्त में दोबारा कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई, जिसमें करीब 25 राउंड फायर किए गए. इन हमलों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. उन्होंने दावा किया कि कपिल शर्मा ने सलमान के साथ काम किया, इसलिए उनके कैफे पर हमला हुआ.

कपिल शर्मा के कैफे की स्थिति इसके बाद फिर सुधरी ही थी कि तभी अक्टूबर में दोबारा फायरिंग का मामला सामने आया. इन लगातार हमलों के बाद, कपिल शर्मा ने अपना कैफे दुबई में खोला है. दुबई में कनाडा के मुकाबले काफी सुरक्षा होती है. कई सेलेब्रिटी इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें दुबई में सबसे ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है. रैपर यो यो हनी सिंह भी आजकल वहीं रहते हैं. ऐसे में कपिल शर्मा के नए 'कैप्स कैफे' को भी दुबई में सुरक्षा मिलेगी और फायरिंग से छुटकारा भी मिलेगा.

बात करें कपिल शर्मा के वर्क फ्रंट की, तो कॉमेडियन के शो 'द ग्रेट कपिल शर्मा शो' का नेटफ्लिक्स पर नया सीजन आ चुका है जिसे ऑडियंस काफी पसंद भी कर रही है. वहीं, उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी. लेकिन अब 'धुरंधर' की आंधी के चलते, इसे दोबारा थिएटर्स में 9 जनवरी को री-रिलीज किया जाएगा.

