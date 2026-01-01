2026 की शुरुआत ‘धुरंधर’ के नाम! 28वें दिन बना नया रिकॉर्ड, पीछे छूटी 'पुष्पा 2'

2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म ‘धुरंधर’ ने धमाकेदार अंदाज़ में नए साल की शुरुआत की है. दिसंबर की शुरुआत में रिलीज़ हुई ‘धुरंधर’ ने पहले ही दिन से जो तूफान उठाया था, वो थिएटर्स में अभी भी दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है. 31 दिसंबर की शाम से ही लोग पार्टी मूड में आ जाते हैं.
इस दिन शाम के बाद थिएटर्स में भीड़ कम होना नॉर्मल बात है. मगर ‘धुरंधर’ के लिए जनता का क्रेज ऐसा है कि लोग न्यू ईयर भी इसके साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. बुधवार दोपहर बाद ‘धुरंधर’ के शोज़ में भीड़ बढ़ती नजर आई. इस क्रेज के दम पर ‘धुरंधर’ ने फिर से दमदार कलेक्शन किया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया.
‘धुरंधर’ का धमाकेदार क्रेज
2025 का आखिरी दिन भी ‘धुरंधर’ ने अपने नाम कर लिया. सबसे ज्यादा दिनों तक डबल डिजिट में कलेक्शन करने का रिकॉर्ड बना चुकी ‘धुरंधर’ ने बुधवार को भी डबल डिजिट में कलेक्शन किया है. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर अपने 28वें दिन ‘धुरंधर’ ने करीब 12 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया.
एक तगड़े वीकेंड के बाद ‘धुरंधर’ ने कामकाजी हफ्ते की शुरुआत भी दमदार ही की. शुक्रवार और मंगलवार को इसने 12 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया था. बुधवार को भी पकड़ बरकरार रखते हुए ‘धुरंधर’ ने थिएटर्स में अच्छी भीड़ जुटाई. हर दिन रिकॉर्ड बनाने की आदत डाल चुकी ‘धुरंधर’ ने अब 28वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया है. इससे पहले ‘पुष्पा 2’ ने 28वें दिन करीब 10 करोड़ नेट कलेक्शन किया था.
2026 के पहले दिन ‘धुरंधर’ करेगी बड़ा धमाका
एडवांस बुकिंग के ट्रेंड बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 यानी नए साल के लिए ‘धुरंधर’ के टिकट खूब बुक हुए हैं. अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है, इसलिए साल के पहले दिन वॉक-इन दर्शक भी बढ़ेंगे. करीब महीना भर पुरानी हो चुकी ‘धुरंधर’ अभी भी थिएटर्स में जाने वाले दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है.
न्यू ईयर यानी गुरुवार के दिन नई बॉलीवुड फिल्म ‘इक्कीस’ भी रिलीज़ हो रही है. बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र की आखिरी और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म है ‘इक्कीस’. एडवांस बुकिंग के ट्रेंड बता रहे हैं कि ‘इक्कीस’ को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.
नई फिल्म के लिए थिएटर्स को शोज़ भी ज्यादा देने होंगे, इसलिए अब ‘धुरंधर’ की स्क्रीन्स कम होंगी. लेकिन स्क्रीन कम होने से जो कलेक्शन गिरेगा, उसकी भरपाई न्यू ईयर पर थिएटर्स पहुंचने वाली भीड़ कर देगी. ‘धुरंधर’ अब बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ नेट कलेक्शन करने के लिए तैयार है. देखना बस ये है कि इसे कितने दिन लगेंगे.