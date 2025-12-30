धुरंधर...छावा... सैयारा से निकली आगे, 50 लाख में बनी गुजराती फिल्म 'लालो' का बजा डंका, कमाया 24000 फीसदी प्रॉफिट

2025 इंडियन सिनेमा के लिए स्ट्रॉन्ग रहा. मूवी लवर्स को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलीं. नॉर्थ से लेकर साउथ की कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर डंका बजा. फिर वो चाहे सैयारा, छावा, कांतारा चैप्टर 1 हो या धुरंधर. रोमांस, एक्शन और ड्रामे से भरपूर इन फिल्मों ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए. लेकिन इस बीच एक कम बजट में बनी गुजराती फिल्म के कलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया है.

गुजराती फिल्म लालो ने मचाई धूम

मूवी का नाम है लालो: कृष्ण सदा सहायते. ये 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सबसे खास है. क्योंकि इसने बिना किसी बड़े स्टार, सॉन्ग, डांस और एक्शन के तगड़ी कमाई की है. 50 लाख के बजट में बनी फिल्म लालो कई सुपरहिट फिल्मों से बड़ी बनकर उभरी है. 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' एक गुजराती डिवोशनल ड्रामा है. इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी स्लीपर हिट कहना गलत नहीं होगा. ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई है. 100 करोड़ कमाने वाली ये पहली गुजराती मूवी है.

लालो ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ के करीब कलेक्शन किया. जो इसे इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बनाती है. इसका ग्रॉस प्रॉफिट 24 हजार प्रतिशत के करीब बताया जा रहा है. लालो ने सीक्रेट सुपरस्टार और जय संतोषी मां के 6 हजार फीसदी प्रॉफिट कमाने के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है. आमिर की फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी. जबकि इसकी कमाई 900 करोड़ के करीब रही थी.

लालो बनी 2025 की सबसे बड़ी फिल्म

लालो को मिले 24000% प्रॉफिट ने नया बेंचमार्क सेट किया है. कांतारा चैप्टर 1 ने 125 करोड़ के बजट पर 850 करोड़ की ग्रॉस कमाई की. इसका प्रॉफिट 680 प्रतिशत था. धुरंधर ने 760% प्रॉफिट कमाया है और इसकी गिनती अभी भी जारी है. सैयारा ने अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की. 40 करोड़ के बजट पर 1350% का प्रॉफिट दिया. धुरंधर को लालो के प्रॉफिट रेशियो से बराबरी करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये (3.3 बिलियन डॉलर) कमाने पड़ेंगे, जो 'अवतार' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' की कुल कमाई से ज्यादा है.

फिल्म लालो को अंकित सखिया ने डायरेक्ट किया है. मूवी आध्यात्म और ह्यूमन स्ट्रगल को बयां करती है. ये फिल्म एक रिक्शा ड्राइवर लालो की कहानी है. वो जिंदगी की कठिनाइयों और परिवार की जिम्मदारियों के बोझ से जूझ रहा है. कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन वो अकेले किसी फार्म हाउस में फंस जाता है. वहां मुश्किलों से वो बिना खाना-पानी के सर्वाइव करता है. जब वो जिंदगी की मुश्किलों से टूटकर हार मानता है तब उसे भगवान कृष्ण की झलक दिखती है. कृष्ण उसे राह दिखाते हैं. उसे आत्म चिंतन कराते हैं. अब लालो अपनी जिंदगी में झांककर खुद में बदलाव करता है. लालो के मन और आत्मा में चल रहे द्वंद को फिल्म संवेदनशील तरीके से सामने रखती है.

इस साधारण और सिंपल सी कहानी को फिल्म को रिलीज के बाद मिक्स्ड रिव्यू मिले. फिर पॉजिटिव वर्ड माउथ की वजह से फिल्म को फायदा मिला. देखते ही देखते ये गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन गई. मूवी 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. लालो की सक्सेस को देखने के बाद इसके मेकर्स ने बड़ा फैसला किया है. 2026 में ये फिल्म देशभर में हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी. लालो की रिलीज डेट 9 जनवरी तय की गई है. इसका हिंदी टीजर रिलीज हो चुका है. जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

