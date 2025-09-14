सालों बाद बड़े पर्दे पर एक्ट्रेस ने किया कमबैक, क्यों मुंडवाना पड़ा सिर? बोली- 2-3 बार...

शांति प्रिया 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार हैं. उन्होंने साउथ फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. एक्ट्रेस ने साल 1991 में अक्षय कुमार की फिल्म 'सौगंध से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. मगर करियर के पीक पर शांति प्रिया ने फिल्मों से दूरी बना ली थी. एक्ट्रेस ने अब लगभग तीन दशक के बाद तमिल फिल्म से बड़े पर्दे पर कमबैक किया है.

सालों बाद एक्ट्रेस ने किया कमबैक

शांति प्रिया की कमबैक फिल्म 'बैड गर्ल' 5 सितंबर को रिलीज हुई है. एक्ट्रेस की एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है. शांति प्रिया ने अब HT संग बातचीत में अपने कमबैक पर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा कि कमबैक करने के बाद उन्हें न्यूबॉर्न बेबी जैसा फील हो रहा है.

शांति प्रिया अपने कमबैक पर बोलीं- मुझे लगा कि मेरा दोबारा से जन्म हुआ है. यह एक शानदार फीलिंग थी, खासकर सिनेमा की दुनिया में वापस आना. मैंने TV, OTT, और डांस, थिएटर सब किया है. लेकिन जहां मैं असल में जुड़ी हूं और जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहां वापस आकर ऐसा लगा है, जैसे मैं अपनी मां के घर लौट रही हूं. मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं.

फिल्म के लिए क्यों राजी हुईं शांति प्रिया?

शांति प्रिया ने यह भी बताया कि उन्होंने यह फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर के एक कॉल के बाद ही स्वीकार कर ली थी. उन्होंने बताया कि यह एक तमिल प्रोजेक्ट है, जिसे वेत्रिमारन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वर्षा (उनकी पूर्व असिस्टेंट) डायरेक्ट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि 35 साल पहले किसी ने एक नए कलाकार के तौर पर उन पर भरोसा करके उन्हें भी चांच दिया था. उसी विश्वास के साथ वो भी वर्षा के साथ काम करने के लिए तैयार हो गईं.

एक्ट्रेस ने क्यों मुंडवाया सिर?

इस फिल्म के लिए शांति प्रिया ने अपना सिर भी मुंडवा लिया है. इस बारे में बात करते हुए वो बोलीं- मैं एक बहुत ही बोल्ड इंसान हूं. मैंने हमेशा ही कुछ नया और हिम्मत वाला काम किया है. मैंने इसलिए बाल मुंडवा लिए, क्योंकि 'बैड गर्ल' फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे अपने बालों की बहुत चिंता हो रही थी.

'दरअसल, मेरे बालों में हाइलाइट्स थे, लेकिन डायरेक्टर वर्षा को वो पसंद नहीं आए. इसलिए मुझे अपने बालों को दोबारा काले रंग से रंगना पड़ा. मैंने दो-तीन बार बालों में कलर किया. इस वजह से मेरे बालों की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो बहुत घुंघराले और बेजान हो गए थे. मैं उन काले बालों को रखना नहीं चाहती थी और उन्हें फिर से रंगना चाहती थी.'

'मगर मेरी हेयर ड्रेसर ने मुझे सलाह दी कि प्लीज अब ऐसा मत करो, इससे तुम्हारे बाल और भी खराब हो जाएंगे. फिर मैंने उनसे पूछा कि अब क्या उपाय है. उन्होंने पहले तो बाल छोटे करने का सुझाव दिया, लेकिन फिर हंसते हुए कहा, 'तुम सिर मुंडवा लो, इससे तुम्हें बिल्कुल नए और स्वस्थ बाल वापस मिल जाएंगे. '

