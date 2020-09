सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए केंद्र सरकार से स्टार्स की अपील, लिखा- कई परिवार इस पर निर्भर

मार्च महीने में जब लॉकडाउन लगा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई. सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हो गए थे. फिल्में रिलीज नहीं हो पाईं. कम बजट की फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा. लेकिन अभी भी बड़े बजट की फिल्मों के मेकर्स थिएटर खुलने का इंतजार कर रहे हैं. कई बंगाली स्टार्स और एमपी केंद्र सरकार से थिएटर खोलने की अपील कर रहे हैं.

सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए सरकार से अपील

बंगाली एक्टर्स देव ने ट्वीट कर लिखा- भारत सरकार सिनेमा हॉल को दोबारा खोलने के बारे में सोचें. बहुत सारी फैमिलीज सिनेमा हॉल्स पर निर्भर करती हैं. प्रकाश जावेड़कर जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस निर्णय के बारे में दोबारा सोचें. #SupportMovieTheaters #SaveCinemas

वहीं एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने लिखा- सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टूटने की कगार पर है. प्रकाश जावेड़कर जी सिनेमा हॉल्स न खोलने के निर्णय पर दोबारा सोचें.

एक्ट्रेस और जाधवपुर एमपी मिमी चक्रवर्ती ने भी सिनेमा हॉल्स खोलने के सपोर्ट में पोस्ट किया.

Requesting GOI to rethink about Opening of Cinema https://t.co/r3M9EL8Ufr many families are depending upon Cinema Hall. Requesting @PrakashJavdekar ji to rethink about the decision 🙏🏻 #SupportMovieTheaters #SaveCinemas pic.twitter.com/2r4VpZN6k6

The highest tax-paying Entertainment Industry is on the verge of collapse. Its high time to open Cinema Halls with requisite SOPs in place. Requesting the kind intervention of @PrakashJavdekar Ji & @kishanreddybjp Ji #SupportMovieTheatres #SaveCinema pic.twitter.com/5zhW4P3te5