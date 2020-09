इस शो में साथ नजर आए थे स्मृति ईरानी-राम कपूर, क्या आपको याद है?

एक्टर राम कपूर 1 सिंतबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. राम कपूर ने टीवी के अलावा फिल्मों में भी हाथ आजमाया है. वो कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. राम को सबसे ज्यादा फेम कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं से मिला. राम कपूर की जोड़ी साक्षी तंवर से खूब पंसद की जाती है. दोनों साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर आ चुके हैं. लेकिन क्या आपको याद है कि राम कपूर, स्मृति ईरानी के साथ भी एक शो में नजर आ चुके हैं.

इस में राम कपूर और स्मृति ईरानी ने शेयर की थी स्क्रीन

राम कपूर और स्मृति ईरानी एकता कपूर के शो कविता में साथ नजर आए थे. ये शो 2000 में आया था. 2018 में एकता कपूर ने इस शो को लेकर एक पोस्ट भी किया था. एकता ने लिखा था-Blast from the past! किसी को नहीं पता था कि इन दो दिग्गजों (स्मृति ईरानी और राम कपूर) ने साथ में काम किया है. और ये दोनों बहुत अलग दिखते हैं. इस पर स्मृति ईरानी ने रिप्लाई भी किया था.

Blast from the past! No one knew these two stalwarts had worked together. And they look so different @smritiirani @RamKapoor pic.twitter.com/DedpQwdE0t