डॉक्टर बनीं 24 साल की श्रीलीला, एक्टिंग के साथ की 6 साल पढ़ाई, MBBS डिग्री देख फैन्स हैरान

24 साल की श्रीलीला अब सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि ऑफिशियली डॉक्टर भी बन चुकी हैं. उनकी मेहनत रंग लाई है. श्रीलीला ने 6 साल तक ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया. हाल ही में उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई, जहां फैकल्टीज ने उन्हें डॉक्टर की डिग्री से नवाजा.

श्रीलीला ने मुंबई के डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल पढ़ाई की है. एक्ट्रेस के डिग्री हासिल करने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. 10 फरवरी को हुए ग्रेजुएशन समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस उनकी इस बड़ी अचीवमेंट पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं.

श्रीलीला ने ली मेडिकल डिग्री

बुधवार को उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर सामने आए. एक फोटो में वो मरून रंग का कॉन्वोकेशन गाउन पहने स्टेज पर अपनी डिग्री लेते हुए नजर आ रही हैं. वहीं एक और वीडियो में वो दूसरे छात्रों के साथ स्टेज पर लाइन में खड़ी दिखती हैं. जैसे ही उनका नाम पुकारा जाता है, वो डिग्री लेने के बाद नीचे उतरकर अपने परिवार को गले लगाती हैं.

एक और वीडियो में श्रीलीला और उनके साथी छात्र मॉर्डर्न तरीके से हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते दिखाई दे रहे हैं. जब ये ऐलान होता है कि अब वो आधिकारिक तौर पर 2020 बैच के डॉक्टर बन गए हैं, तो वो मुस्कुराती हैं और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती हुई दिखती हैं.

फैंस हुए उनकी मेहनत से इम्प्रेस

श्रीलीला की डिग्री की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा- हमसे तो पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से आते हैं… इन्होंने फिल्मों के साथ MBBS कैसे पूरा कर लिया? दूसरे ने लिखा- कोई इतनी आसानी से MBBS कैसे कर सकता है? वो जरूर बहुत तेज होंगी. वहीं कई और ने पूछा- ये कॉलेज जाती कब थीं?

तीन बच्चों की मां हैं श्रीलीला!

श्रीलीला के अचीवमेंट्स को याद करते हुए यूजर्स ने याद किया कि एक्ट्रेस की मेरिट लिस्ट कितनी दमदार है. यूजर्स ने लिखा कि- श्रीलीला ने ये सब करते हुए तीन बच्चों को गोद भी लिया है. वो सुपर वुमन हैं. फिल्म शूट, टाइट शेड्यूल, पब्लिक लाइफ… और फिर भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना? इसके लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए.

कौन हैं श्रीलीला?

श्रीलीला का जन्म 2001 में अमेरिका के डेट्रॉइट में एक तेलुगु परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश बेंगलुरु में हुई. उनकी मां स्वर्णलता बेंगलुरु में गायनेकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने 2017 में तेलुगु फिल्म ‘चित्रांगदा’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने सिंधु तोलानी के किरदार का छोटा वर्जन निभाया था. लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म 2019 की कन्नड़ फिल्म ‘किस’ थी. उसी साल वो ‘भराते’ में भी नजर आईं. उस वक्त श्रीलीला महज 17 साल की थीं.

तेलुगु सिनेमा में उन्होंने 2021 में ‘पेली सांडाड’ से डेब्यू किया और इसके बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा. वो ‘धमाका’, ‘भगवंत केसरी’ और ‘गुंटूर कारम’ जैसी फिल्मों में रवि तेजा, बालकृष्ण और महेश बाबू जैसे सितारों के साथ नजर आ चुकी हैं. उन्होंने ‘पुष्पा 2: द रूल’ के खास गाने ‘किसिक’ में भी परफॉर्म किया.

2025 में उन्होंने तमिल फिल्म ‘पराशक्ति’ से डेब्यू किया है और अब वो अनुराग बसु की हिंदी फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं.

