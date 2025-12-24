एक वक्त पर हॉलीवुड के पॉपुलर चाइल्ड एक्टर रहे टायलर चेज अब मुश्किलों में हैं. निकेलोडियन एक्टर टायलर को शो 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में मार्टिन क्वर्ली का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में टायलर चेज को सड़कों पर बेघर अवस्था में पाया गया था. 36 साल के एक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद जनता में चिंता बढ़ गई थी. कई फैंस और एक्स को-एक्टर्स ने आगे आकर टायलर की मदद की है.

फैंस ने टायलर चेज को उनके टीवी रोल से पहचाना था. उनकी वर्तमान स्थिति पर सभी को आश्चर्य है. टायलर से मिलने वाले लोगों ने उन्हें शांत और विनम्र बताया. हालांकि ये बात साफ है कि वे संघर्ष कर रहे हैं. इन मुलाकातों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैले, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और जरूरतमंदों के लिए समर्थन पर चर्चाएं शुरू हो गईं.

टायलर चेज की मदद को आए एक्टर

अब टायलर के ही शो में कूकी का किरदार निभाने वाले एक्टर डेनियल कर्टिस ली ने उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. ली कहा, 'टायलर चेज और कूकी ने नेड के साथ फेसटाइम पर फिर से मुलाकात की. अच्छा खाना खाया और बारिश से सुरक्षित हुए. होटल तय हो गया. लंबे समय के इलाज की ओर एक कदम.' ली ने चेज के लिए होटल में रहने की व्यवस्था की और उन्हें परिवार के सदस्यों से फिर जोड़ा. यह सितंबर 2025 से वायरल वीडियो के बाद दिसंबर 2025 में हुआ, जहां ली ने रिवरसाइड जाकर चेज को पिज्जा खिलाया और होटल में चेक-इन कराया.

JUST IN: Actor Daniel Curtis Lee, who starred in Ned's Declassified on Nickelodeon with Tylor Chase, takes Chase out to lunch before checking him into a hotel.



Chase has gone viral in recent weeks after fans learned he was living on the streets of Riverside, CA.



Lee, who played… pic.twitter.com/UeGNMzLflx — Collin Rugg (@CollinRugg) December 24, 2025

डेनियल कर्टिस ली ने बाद में टायलर को आर्थिक मदद देने की मुश्किलों पर बात की. उन्होंने कहा कि वे एक ट्रस्ट स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ताकि फंड्स केवल चेज के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद ही जारी हों. उन्होंने बताया कि चेज समुदाय की प्रतिक्रिया से 'बहुत उत्साहित' हैं और 'समुदाय से भारी समर्थन की बाढ़ जैसी' मिल है.

Homeless no more! Tylor Chase’s co star Daniel Curtis Lee who starred with him on “Ned’s Classified” came through for him, with a rent-free place to stay and plans to help him get rehabilitated❤️🤞🏾 pic.twitter.com/HXHGka9azY — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) December 24, 2025

ली ने आभार व्यक्त करते हुए भी चिंता जताई कि कुछ लोग चेज के वीडियो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं. उन्होंने सच्चे समर्थन की महत्वता पर जोर दिया और कहा, 'अगर यह सच्चा प्यार और असली समर्थन है, तो मुझे लगता है कि हम उसे पैरों पर खड़ा कर सकते हैं.' ली ने ठीक तरीके से मदद की अपील की, रिहैब सुविधाओं या वित्तीय सलाहकारों के बारे में जानकारी मांगी ताकि चेज के लिए सुरक्षित और सहायक ट्रस्ट बनाया जा सके. चेज की मां पाउला मोइसियो ने कुछ वक्त पहले कहा था कि उन्हें पैसे की नहीं, मेडिकल ध्यान की जरूरत है, क्योंकि टायलर चेज बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं.

Tylor Chase. Another victim of Nickelodeon and their pedo showrunners like Dan Schneider... yet the public still cannot agree with the real reason behind child star mental illness and substance abuse. pic.twitter.com/KUA6tPAUps — SynCronus (@syncronus) December 21, 2025

This man met former Nickelodeon child star Tylor Chase, who is now homeless, gave him money, and he revealed that Chase Bank played a role in how he ended up in his current situation pic.twitter.com/d56vB9qKgK — FearBuck (@FearedBuck) December 22, 2025

टायलर के लिए शॉन वीस से भी समर्थन आया, जो 'द माइटी डक्स' शो के लिए जाने जाते हैं. एक्टर ने बताया कि उन्हें चेज की स्थिति के बारे में कई मैसेज मिले. वीस ने कहा, 'मैंने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और उनके लिए डिटॉक्स में बेड तय है और लंबे समय के इलाज के लिए जगह है.' लोगों से टायलर चेज के ठिकाने की जानकारी मांगी. असल में शॉन वीस ने खुद बेघर होने और एडिक्शन का सामना किया हुआ है.

Actor Daniel Curtis Lee helps former costar Tylor Chase secure a safe place to stay.



He helped former ‘Ned’s Declassified costar’ Tylor Chase secure a motel stay in Riverside, California, after learning Chase had been living on the streets. pic.twitter.com/w6cdPAsSsO — Complex (@Complex) December 24, 2025

टायलर चेज के करियर की बात करें तो 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी. 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' (2004-2007) उनका पहला शो था. वे 'एवरीबॉडी हेट्स क्रिस' और इंडिपेंडेंट फिल्म 'गुड टाइम मैक्स' में भी नजर आए. शुरुआती सफलता के बावजूद, चेज की हालिया स्थिति ने उन नेटवर्क्स की ओर ध्यान खींचा जो एक्टर्स के लिए व्यक्तिगत और स्वास्थ्य चुनौतियों पर समर्थन प्रदान करते हैं. फिलहाल चेज होटल में हैं. उनका परिवार और सह-कलाकारों से संपर्क बना हुआ है. वो जॉर्जिया में अपने पिता के साथ जाने या रिकवरी पर विचार कर रहे हैं.

