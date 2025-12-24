एक वक्त पर हॉलीवुड के पॉपुलर चाइल्ड एक्टर रहे टायलर चेज अब मुश्किलों में हैं. निकेलोडियन एक्टर टायलर को शो 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' में मार्टिन क्वर्ली का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में टायलर चेज को सड़कों पर बेघर अवस्था में पाया गया था. 36 साल के एक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद जनता में चिंता बढ़ गई थी. कई फैंस और एक्स को-एक्टर्स ने आगे आकर टायलर की मदद की है.
फैंस ने टायलर चेज को उनके टीवी रोल से पहचाना था. उनकी वर्तमान स्थिति पर सभी को आश्चर्य है. टायलर से मिलने वाले लोगों ने उन्हें शांत और विनम्र बताया. हालांकि ये बात साफ है कि वे संघर्ष कर रहे हैं. इन मुलाकातों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैले, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और जरूरतमंदों के लिए समर्थन पर चर्चाएं शुरू हो गईं.
टायलर चेज की मदद को आए एक्टर
अब टायलर के ही शो में कूकी का किरदार निभाने वाले एक्टर डेनियल कर्टिस ली ने उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. ली कहा, 'टायलर चेज और कूकी ने नेड के साथ फेसटाइम पर फिर से मुलाकात की. अच्छा खाना खाया और बारिश से सुरक्षित हुए. होटल तय हो गया. लंबे समय के इलाज की ओर एक कदम.' ली ने चेज के लिए होटल में रहने की व्यवस्था की और उन्हें परिवार के सदस्यों से फिर जोड़ा. यह सितंबर 2025 से वायरल वीडियो के बाद दिसंबर 2025 में हुआ, जहां ली ने रिवरसाइड जाकर चेज को पिज्जा खिलाया और होटल में चेक-इन कराया.
डेनियल कर्टिस ली ने बाद में टायलर को आर्थिक मदद देने की मुश्किलों पर बात की. उन्होंने कहा कि वे एक ट्रस्ट स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ताकि फंड्स केवल चेज के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करने के बाद ही जारी हों. उन्होंने बताया कि चेज समुदाय की प्रतिक्रिया से 'बहुत उत्साहित' हैं और 'समुदाय से भारी समर्थन की बाढ़ जैसी' मिल है.
ली ने आभार व्यक्त करते हुए भी चिंता जताई कि कुछ लोग चेज के वीडियो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं. उन्होंने सच्चे समर्थन की महत्वता पर जोर दिया और कहा, 'अगर यह सच्चा प्यार और असली समर्थन है, तो मुझे लगता है कि हम उसे पैरों पर खड़ा कर सकते हैं.' ली ने ठीक तरीके से मदद की अपील की, रिहैब सुविधाओं या वित्तीय सलाहकारों के बारे में जानकारी मांगी ताकि चेज के लिए सुरक्षित और सहायक ट्रस्ट बनाया जा सके. चेज की मां पाउला मोइसियो ने कुछ वक्त पहले कहा था कि उन्हें पैसे की नहीं, मेडिकल ध्यान की जरूरत है, क्योंकि टायलर चेज बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं.
टायलर के लिए शॉन वीस से भी समर्थन आया, जो 'द माइटी डक्स' शो के लिए जाने जाते हैं. एक्टर ने बताया कि उन्हें चेज की स्थिति के बारे में कई मैसेज मिले. वीस ने कहा, 'मैंने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और उनके लिए डिटॉक्स में बेड तय है और लंबे समय के इलाज के लिए जगह है.' लोगों से टायलर चेज के ठिकाने की जानकारी मांगी. असल में शॉन वीस ने खुद बेघर होने और एडिक्शन का सामना किया हुआ है.
टायलर चेज के करियर की बात करें तो 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी. 'नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' (2004-2007) उनका पहला शो था. वे 'एवरीबॉडी हेट्स क्रिस' और इंडिपेंडेंट फिल्म 'गुड टाइम मैक्स' में भी नजर आए. शुरुआती सफलता के बावजूद, चेज की हालिया स्थिति ने उन नेटवर्क्स की ओर ध्यान खींचा जो एक्टर्स के लिए व्यक्तिगत और स्वास्थ्य चुनौतियों पर समर्थन प्रदान करते हैं. फिलहाल चेज होटल में हैं. उनका परिवार और सह-कलाकारों से संपर्क बना हुआ है. वो जॉर्जिया में अपने पिता के साथ जाने या रिकवरी पर विचार कर रहे हैं.