The Odyssey Trailer: 3000 साल पुरानी गाथा लेकर आ रहे क्रिस्टोफर नोलन, 'द ओडिसी' का दमदार ट्रेलर रिलीज

The Odyssey Trailer: हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' के साथ बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं. फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों से सजी इस फिल्म की छोटी-छोटी झलक मेकर्स ने शेयर की हैं. अब इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया. प्राचीन ग्रीक कवि होमर की लिखी एपिक 'द ओडिसी' पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर आपके रोंगटे खड़े कर देगा. ये गाथा 3000 साल पुरानी है.

रिलीज हुआ क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का ट्रेलर

पिक्चर के ट्रेलर में आप हीरो मैट डेमन को ग्रीस के इथाका के राजा Odysseus के रूप में देखेंगे. फिल्म में Trojan War खत्म होने के बाद ओडिसस और उसके सैनिकों की घर वापसी की कहानी को दिखाया जाने वाला है. ओडिसस और उसकी सेना को युद्ध को बाद घर वापस लौटने में 10 साल का समय लगा था. ये यात्रा बेहद लंबी होने के साथ-साथ अलग-अलग मुश्किलों से भी भरी थी. इस दौरान उनका सामना देवताओं, राक्षसों और समुद्री जीवों से हुआ. ओडिसस को संघर्षों से लड़ते देखना ट्रेलर की हाईलाइट है.

'द ओडिसी' के ट्रेलर से एक सीन (Photo: Youtube/Screengrab)

क्या थी ट्रोजन वॉर?

ट्रेलर की शुरुआत युद्ध के मैदान से होती है. इस मैदान में हजारों सैनिकों के कवच रेत में गड़े हुए हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रोजन वॉर को खत्म हुए लंबा वक्त बीत गया है. ट्रोजन वॉर, दशक भर लड़ी गई लंबी लड़ाई थी, जिसमें ग्रीक और ट्रॉय साम्राज्य के बीच धुआंधार युद्ध हुआ था. ट्रोजन, ट्रॉय शहर के लोगों को ही कहा जाता है. ट्रॉय का राजकुमार पेरिस और स्पार्टा की रानी हेलन एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. कहा ये भी जाता है कि उसने हेलन को अगवा कर लिया था. पेरिस, हेलन को लेकर ट्रॉय आ गया और यही बात दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई की असली वजह बनी.

उस जमाने में ट्रॉय शहर को भेदना असंभव माना जाता था. इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि इसमें किसी बाहरी शख्स का घुसाना नामुमकिन था. ग्रीक सेना ने एक दशक तक इसकी घेराबंदी की. बड़ी योजनाएं बनाईं, मगर फिर भी कोई इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकीं. वो ओडिसस ही था, जिसने ट्रोजन हॉर्स का आइडिया सबके सामने रखा. ट्रोजन हॉर्स, लकड़ी से बना एक बड़ा घोड़ा था. ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय के बाहर इस घोड़े को बनाया और फिर एक रात सब अचानक गायब हो गए. ट्रॉय के सैनिकों ने जब शहर के बाहर इस बड़े घोड़े को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई तोहफा है. ऐसे में वो उस घोड़े को खींचकर शहर के अंदर ले गए. एक बात जो उन्हें नहीं पता था कि ये थी कि ग्रीक सैनिक उस घोड़े के अंदर ही छिपे थे. रात को जब पूरा शहर सो गया, तो ग्रीक सैनिकों ने चुपके से बाहर निकलकर ट्रॉय शहर पर हमला बोल दिया.

'द ओडिसी' के ट्रेलर से एक सीन (Photo: Youtube/Screengrab)

कैसा है ओडिसी का ट्रेलर?

'द ऑडिसी' के ट्रेलर में इसी ट्रोजन हॉर्स के युद्ध और ओडिसस की झलक मिलती है. मगर यहां ओडिसस की बुद्धिमानी से ज्यादा उनके स्ट्रगल पर फोकस किया गया है. ट्रेलर में वॉर सीक्वेंस से ज्यादा ओडिसस के मानसिक संघर्ष को दिखाया गया है. उसे अपने घर से निकले हुए 20 साल बीत गए हैं. इसमें से 10 साल उसने लड़ाई लड़ी और 10 साल उसे घर वापसी में लगे थे. इस दौरान उसने पोलिफेमस द सायक्लोप्स नाम के राक्षस का सामना किया. सायरन्स, कैलिप्सो और सर्सी से भी वो भिड़ा. सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा समंदर से लड़ते हुए बिता दिया. दूसरी तरफ ओडिसस की पत्नी पेनेलोपी (ऐन हैथवे) उसका इंतजार करते हुए परेशान हो चुकी थी. दोनों का बेटा Telemachus (टॉम हॉलैंड) भी बड़ा हो चुका था. ऐसे में ओडिसस का घर लौटना ही उसकी हैप्पी एंडिंग है या अभी उसके सामने कोई और चुनौतियां है, जिनके बारे में फिल्म देखने पर ही पता चलेगा.

A film by Christopher Nolan shot entirely with IMAX film cameras. Watch The Odyssey trailer and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Lqap9dFI09 — The Odyssey Movie (@odysseymovie) December 22, 2025

पिक्चर में खास है ये

'द ऑडिसी' दुनिया की पहली फिल्म है, जिसे पूरी तरह IMAX कैमरे पर शूट किया गया है. इसका बड़ा हिस्सा आइसलैंड की काली मिट्टी में शूट हुआ है. ट्रेलर में एक अनोखा विजुअल एक्सपीरिएंस मिलता है, जो तारीफ के काबिल है. डायरेक्टर नोलन ने इस फिल्म को दुनियाभर में शूट किया है, ये भी इसकी खासियत में से एक है. फिल्म की सिनेमैटोग्रफी कमाल की है. ट्रेलर में कुछ बेहतरीन सीन हैं, जिनपर चर्चा शुरू हो चुकी है. इसमें सबसे पहले है ट्रोजन हॉर्स वाला सीन आता है, जिसे समुद्र किनारे कई सैनिक खींच रहे हैं.

'द ओडिसी' के ट्रेलर से एक सीन (Photo: Youtube/Screengrab)

क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म 'द ओडिसी' को लिखा और उसका निर्देशन किया है. इसमें मैट डेमन के साथ ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन, जेंडेया, चार्लीज थेरॉन, जॉन बर्नथल, बेनी सैफ्डी और मिया गॉथ जैसे नामी एक्टर्स ने काम किया है. पिक्चर का बजट 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है. फिल्म 'द ऑडिसी', 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

