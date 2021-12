Nick Jonas की फिल्म से आगे निकले Spiderman: No Way Home, तोड़ा ये रिकॉर्ड

हॉलीवुड मूवी स्पाइडर मैन: नो वे होम वर्ल्डवाइड तगड़ी कमाई कर रही है. लोगों पर फिल्म का ऐसा क्रेज चढ़ा है कि थ‍िएटर्स लगातार हाउसफुल चल रहे हैं. यह मार्वल मूवी जल्द ही बॉक्स ऑफ‍िस पर एक ब‍िल‍ियन यूएस डॉलर्स का आंकड़ा पार कर लेगी. स्पाइडर मैन नो वे होम ने अपनी इस धुंआधार कमाई के साथ ही नया र‍िकॉर्ड कायम कर लिया है.

इस फिल्म को छोड़ा पीछे

द हॉलीवुड रिपोर्टर की खबर की मानें तो फिल्म सोनी के सबसे हाइएस्ट कलेक्शन वाली फिल्म बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडर मैन नो वे होम ने यूएस बॉक्स ऑफ‍िस पर कुछ ही दिनों में 405.5 मिल‍ियन डॉलर्स की जबरदस्त कमाई कर ली है. इसी के साथ मूवी ने 2017 की फिल्म जुमांजी: वेलकम टू द जंगल को पीछे छोड़ दिया है. ड्वेन जॉनसन-न‍िक जोनस की जुमांजी वेलकम टू द जंगल, अब तक सोनी की सबसे अध‍िक कमाई करने वाली फिल्म थी जिसने 404.5 मिल‍ियन USD का कलेक्शन किया था. अब स्पाइड मैन नो वे होम ने इसे पछाड़ दिया है.

दर्शकों को आकर्ष‍ित कर रही स्टोरीलाइन

स्पाइडर मैन नो वे होम की मल्टीवर्स स्टोरीलाइन ऑड‍ियंस को आकर्ष‍ित कर रही है. इसमें बाकी स्पाइडर मैन फिल्मों के लीड एक्टर्स Tobey Maguire और Andrew Garfield का कैमियो रोल भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म में Zendaya] Jcob Batalon, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx और Willem Dafoe भी अहम रोल में हैं. John Watts के निर्देशन में बनी स्पाइडर मैन नो वे होम, स्पाइडर मैन होमकमिंग ट्राइलॉजी को आगे बढ़ाती है.

#SpiderMan challenges its opponents, continues its triumphant march… Biz jumps again on [second] Sat [+49.63%]… Targets ₹ 200 cr+ *lifetime biz*… Is SUPER-HIT. On course to be a BLOCKBUSTER... [Week 2] Fri 6.75 cr, Sat 10.10 cr. Total: ₹ 164.92 cr Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/QP25HH7DrO