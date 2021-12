जल्द भारत आएंगे स्पाइडर-मैन Tom Holland, इंडियन फैंस से किया वादा

ब्रिटिश एक्टर टॉम हॉलेंड की फिल्म Spider-Man: No Way Home इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. काफी समय के इंतजार के बाद यह फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ऐसे में फैंस फिल्म और उसके स्टार्स को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं. टॉम हॉलेंड अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने में व्यस्त है. इस बीच अपने नए इंटरव्यू में टॉम ने वादा किया है कि वह भारत जल्द ही आएंगे.

जल्द भारत आएंगे टॉम

इंडिया टुडे से बातचीत में टॉम हॉलेंड ने कहा, ''मुझे कभी भी भारत जाने की लग्जरी नहीं मिली. यह मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है. हम बीती रात को इंडियन करी मील खाने गए थे और हमने बेहतरीन समय बिताया. मैं जरूर आपके खूबसूरत देश आऊंगा और आप सभी से मिलूंगा. हम बहुत खुश हैं कि हमारी यह फिल्म भारत में रिलीज हो रही है. हम जल्द ही आएंगे.''

टॉम की बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी को-स्टार जेंडेया ने कहा, ''हम आपके प्यार और सपोर्ट के आभारी हैं. उम्मीद है आप सभी को इस फिल्म को देखने में उतना ही मजा आया होगा, जितना हमें इसे बनाने में आया है.''

थाई हाई स्लिट ड्रेस में 'Spider-Man No Way Home' एक्ट्रेस, फैंस हुए इम्प्रेस

स्पाइडर-मैन हैं टॉम हॉलेंड

टॉम हॉलेंड, Spider-Man: No Way Home में पीटर पार्कर की भूमिका निभा रही हैं. पीटर ही स्पाइडर-मैन है. वहीं जेंडेया फिल्म में पीटर पार्कर की दोस्त और गर्लफ्रेंड मैरी जेन की भूमिका में हैं. टॉम और जेंडेया असल जिंदगी में भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. Spider-Man: No Way Home मार्वल की बनाई तीसरी स्पाइडर-मैन फिल्म है. इससे पहले Spider-Man: Homecoming और Spider-Man: Far From Home नाम की सुपरहिट फिल्में आ चुकी हैं.

अपने किरदार को बताया परफेक्ट

ऐसे में इंटरव्यू के दौरान टॉम और जेंडेया से पूछा गया कि अगर उन्हें अपने किरदारों की अदला-बदली करके किसी एक चीज जो बदलना हुआ तो वह क्या करेंगे? टॉम ने जवाब दिया, ''मैं नहीं सोचता कि मैं MJ (मैरी जेन) के किरदार के बारे में कुछ भी बदलूंगा. (जेंडेया की ओर देखते हुए) तुम बहुत सही कर रही हो. और स्पाइडर-मैन के बारे में कुछ करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वो परफेक्ट है. मैंने उसे परफेक्ट बनाया है.''

पोर्न स्टार की जिंदगी, एडल्ट फिल्मों का शूट, कड़वे सच को दिखाती हैं ये फिल्में

Spider-Man: No Way Home, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की 27वीं फिल्म है. इसमें मल्टीवर्स की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में पिछली दो स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइजी के हीरो और विलेन देखने को मिल रहे हैं.