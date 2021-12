Spider-Man No Way Home Box Office Collection Day 1: पहले दिन फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई, बनी मार्वल की दूसरी बड़ी रिलीज

Spider-Man No Way Home Box Office Collection Day 1: मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' ने पहले ही दिन ताबड़तोड़ कमाई ली है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मार्वल की ही फिल्म 'एवेंजर्स: इंफिनिटी वॉर' के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसी के साथ यह मार्वल की फिल्म दूसरी बड़ी रिलीज साबित हुई है.

टॉम हॉलेंड, जेंडेया और बेनेडिक्ट कंबरबैच स्टारर इस फिल्म ने रिलीज होते बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. देश और विदेश के हर कोने में इस फिल्म को देखने का क्रेज लोगों में बना हुआ है. खबर है की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' ने पहले दिन तकरीबन 35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. इतना ही नहीं इस फिल्म की प्री-बुकिंग ही 16 से 17 करोड़ की हुई थी.

जल्द भारत आएंगे स्पाइडर-मैन Tom Holland, इंडियन फैंस से किया वादा

बताया यह भी जा रहा है कि भारत में इसे साउथ में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है. वहीं इसकी कमाई सबसे ज्यादा है. हैदराबाद, विजयवाड़ा जैसी जगहों पर फिल्म की अच्छी कमाई हो रही है. माना जा रहा है कि इन्हीं सर्किट में यह फिल्म 'एवेंजर्स: इंफिनिटी वॉर' से 60-70% ज्यादा कमाई कर सकती हैं. केरल और तमिलनाडु में भी ऐसा होने के आसार हैं. लेकिन 'एवेंजर्स: एंड गेम' से आगे निकलने में इसे काफी समय लगने वाला है.

#Xclusiv...#SpiderManNoWayHome screen count... THE WIDEST EVER FOR A HOLLYWOOD FILM IN INDIA...

⭐ #India: 3264 [more screens are being added]

Note: #English, #Hindi, #Tamil and #Telugu versions have opened in #India.#SpiderMan #NoWayHome #Marvel #SonyPictures pic.twitter.com/tQtysUXtMe