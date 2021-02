यूं ही पॉपस्टार नहीं कही जातीं रिहाना, ये हैं टॉप 5 म्यूजिक वीडियो

किसान आंदोलन पर एक ट्वीट की वजह से पूरी दुनिया में छाईं सिंगर रिहाना सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं. लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू चला रहीं रिहाना ने खूब नाम कमाया है. लेकिन उनके गाने सफलता की अलग ही कहानी बयां करते हैं. अब वैसे तो रिहाना ने अपने म्यूजिक करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, लेकिन फिर भी उनके 5 म्यूजिक वीडियो ऐसे हैं जिन्होंने तमाम अवॉर्ड भी जीते हैं और वे लंबे समय तक ट्रेंड भी किए हैं. एक नजर डालते हैं रिहाना के टॉप 5 म्यूजिक वीडियो पर-

We found love

2010 में रिलीज हुआ We found love रिहाना का सफले सफल म्यूजिक वीडियो माना जाता है. 10 हफ्ते तक बिलबोर्ड के हॉट 100 में अपनी जगह बनाने वाला ये म्यूजिक वीडियो रिहाना के करियर का टर्निंग प्वाइंट माना जाता है. हैरानी की बात ये है कि ये गाना पहले Leona Lewis ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हुआ. इसके बाद ये गाना Nicole Scherzinger के पास गया, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद इस गाने को रिहाना की बुलंद आवाज मिल गई और We found love उन्हीं की आवाज में लोकप्रिय हो गया.

Umbrella

Britney Spears की इस पेशकश ने रिहाना को लोगों की नजरों में एक पॉपस्टार बना दिया था. 2007 में आया ये म्यूजिक वीडियो अपनी धुन से लेकर इस्तेमाल में लाए गए अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमेशा याद किया जाता है. Umbrella को रिहाना के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी की वजह से उन्हें अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड मिला था. ये गाना सिर्फ एक देश में नंबर 1 रहा हो, ऐसा नहीं था. बल्कि इस गाने ने कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ा था और लंबे समय तक ट्रेंड करता दिख गया.

Love on the Brain

अगर रिहाना को Umbrella ने पहला ग्रैमी अवॉर्ड दिलाया था, तो वहीं 2016 Love on the Brain ने उन्हें एक वर्सटाइल सिंगर की पहचान दे दी थी. हमेशा फास्ट पेस और तेज बीट वाले गाने गाने वालीं रिहाना ने Love on the Brain के जरिए ये ट्रेंड बदल दिया था. अब वो ट्रेंड इसलिए बदला क्योंकि ये गाना ना सिर्फ काफी डीप था, बल्कि स्लो पेस पर बनाया गया था. पूरे गाने में एक ऐसी धुन का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से एक ठहराव महसूस हुआ. खुद रिहाना भी मानती हैं कि इस गाने ने उनकी पब्लिक इमेज को बदलने का काम किया था.

Four Five Seconds

अब वैसे तो Four Five Seconds को Paul McCartney के कमबैक के रूप में याद किया जाता है क्योंकि 80 के दशक में माइकल जैक्सन संग कोलैबोरेट करने के बाद उन्होंने लंबे समय तक किसी के साथ भी काम नहीं किया था. लेकिन फिर 2015 में उन्होंने रिहाना और Kanye West संग काम करने का फैसला किया. उनकी ये नई साझेदारी इतनी सफल रही कि उन्हें Four Five Seconds के रूप में एक बड़ी हिट मिल गई. सिर्फ गिटार की खूबसूरत धुन पर बनाए गए इस गाने को रिहाना ने चार चांद लगाने का काम किया था.

Diamonds

2012 में रिलीज हुए इस गाने ने फिर ये साबित कर दिया था कि रिहाना सिर्फ एक पॉपस्टार नहीं है, बल्कि वे हर तरह के गाने काफी आसानी से गा सकती हैं. इस गाने की खासियत ये रही कि इसमें बैकग्राउंड स्कोर काफी धीमा रखा गया था. वजह सिंपल थी-सारा फोकस रिहाना की आवाज पर रखना था. अब ये मेकर्स के लिए एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट साबित हुआ क्योंकि फैन्स को रिहाना की आवाज इतनी ज्यादा पंसद आ गई कि ये सिंगर के लिए उनका 12वां नंबर 1 गाना बन गया.

