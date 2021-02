रिहाना के बाद किसान आंदोलन के सपोर्ट में मिया खलीफा, कौन-सा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है?

पॉप स्टार रिहाना के बाद अब पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में आ गई हैं. उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर किसान आंदोलन के सपोर्ट में कई पोस्ट किए हैं. उन्होंने किसान प्रदर्शन की फोटो भी शेयर की है.

मिया खलीफा ने किया पोस्ट

मिया खलीफा ने इंस्टा स्टोरी पर किसान आंदोलन की एक फोटो शेयर की है. इसमें एक प्रदर्शनकारी ने पोस्टर भी उठाया हुआ है, जिसमें लिखा है- किसानों को मारना बंद करो. फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा है- किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में इंटरनेट काट दिया. ये क्या चल रहा है.

इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर भी किसान आंदोलन की फोटो शेयर की है. उन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट में दो ट्वीट किए हैं. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा- कौन-सा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा? उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया है? #FarmersProtest. दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा- Paid actors, huh? मुझे उम्मीद है कि अवॉर्ड सीजन के दौरान उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी. मैं किसानों के साथ खड़ी हूं. #FarmersProtest.



देखें: आजतक LIVE TV



What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU