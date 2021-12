Matrix Resurrections के नए टीजर में छाईं Priyanka Chopra, पहली बार बोलती दिखीं डायलॉग

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों खबरों में छाई हुई हैं. हॉलीवुड में प्रियंका कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. इसमें से एक फिल्म The Matrix Resurrections है. हॉलीवुड सुपरस्टार Keanu Reeves की इस फिल्म में प्रियंका अहम भूमिका निभा रही हैं. फिल्म के कई टीजर सामने आ चुके हैं. इसके पहले ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा की झलक देखने को मिली थी. लेकिन अब फिल्म के नए ट्रेलर में प्रियंका को अपना पहला डायलॉग बोलते देखा जा सकता है.

फिल्म के टीजर में छाईं प्रियंका

मंगल को The Matrix Resurrections का दूसरा ट्रेलर आने वाला है. इस ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा के किरदार को Keanu Reeves के किरदार नियो के बारे में बात करते देखा जाएगा. फिल्म के मेकर्स ने ट्रेलर से पहले छोटा-सा टीजर जारी किया है. इस टीजर में एक्ट्रेस Jada Pinkett Smith और प्रियंका चोपड़ा हैं.

#MatrixMonday means:



✅ NEW TRAILER

✅ TICKETS ON SALE

✅ Other EPIC announcements



The Matrix Resurrections – 12.22.21 #TheMatrix pic.twitter.com/34DDxq4D0X