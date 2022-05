इस साल के मेट गाला 2022 में क‍िम कर्दाश‍ियां ने Marilyn Monroe की आइकॉन‍िक आउटफ‍िट को रीप्रेजेंट कर इवेंट में सबसे अलग नजर आईं. लेक‍िन इवेंट में कई अन्य सेलेब्स भी ऐसे थे जिन्होंने कुछ हटकर ट्राई किया था. पॉपुलर इंटरनेट सेंसेशन Emma Chamberlain ने भी मेट गाला 2022 के लिए एक ऐत‍िहास‍िक नेकपीस शोकेस किया.

रिपोर्ट्स के मुताब‍िक Emma ने मेट गाला रेड कारपेट के लिए महाराजा पट‍ियाला भूप‍िंदर सिंह का नेक चोकरपीस पहना था. उन्होंने इसे Louis Vuitton के आउटफ‍िट के साथ पेयर किया था. इस क्रॉप्ड कॉर्सेट इंस्पायर्ड टॉप और आइवरी बॉडी हग‍िंग स्कर्ट में Emma किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थीं. उन्होंने अपनी जूलरी में डायमंड स्टडेड ट‍ियारा भी ऐड किया था. लेक‍िन उनके कपड़ों और ट‍ियारा से ज्यादा उनके पट‍ियाला नेक चोकरपीस ने सभी का ध्यान खींचा.

100 दिन अस्पताल में बिताकर पहली बार घर आई प्रियंका-निक की बेटी, कपल ने शेयर किया फर्स्ट फोटो

So i just found out emma chamberlain wore the maharaja of patiala’s necklace at the met gala… this is wayyy worse than kim wearing marilyn monroe’s dress. It has a deep and painful history attached to it. Very on theme, nothing screams gilded glamour quite like expropriation pic.twitter.com/XqqHwqusdU May 7, 2022

The height of privilege to be able to flaunt stolen goods on the global stage. Jewels stolen from Panjab resurface at the Met Gala in NY.

The fate of the Maharaja of Patiala's Cartier Diamond Choker is unknown, but it was likely sold and reacquired by

Cartier at a later date. pic.twitter.com/qSqRIkVkrT — Tarandeep Singh (@tarandeephora) May 6, 2022

Thanks #cartier. Those are the jewels of the Maharaja of Patiala. That’s a piece of India’s stolen history, not a fancy piece of jewellery to lend out to celebrities. Disrespectful on so many levels. pic.twitter.com/KhK5LPexaj — Shriya Zamindar (@shriyazamindar) May 7, 2022

नेकलेस का इत‍िहास

1928 में पट‍ियाला के महाराजा ने अपने De Beers डायमंड जो क‍ि दुन‍िया का सातवां सबसे बड़ा हीरा है, उसे वापस लौटाने की बात की है. उसने Cartier को इस नेकलेस को बनाने का काम सौंपा था. लेक‍िन 1948 में उनके बेटे महाराजा यदव‍िंद्र सिंह के पहनने के बाद यह नेकलेस अचानक गायब हो गया था. 50 साल बाद यह नेकपीस Cartier के प्रत‍िन‍िध‍ि Eric Nussbaum ने लंदन में रिकवर किया था. हालांक‍ि यह सिर्फ नेकपीस का स्केलेटन था. इसमें De Beers के स्टोन्स और बर्म‍िज रूबीज (Burmese Rubies) नहीं थे. इसल‍िए Carties ने De Beers और दूसरे मूल पत्थरों के ब‍िना ही हार को दोबारा जोड़ने का प्लान बनाया.

क्या PM मोदी को 'पृथ्वीराज' फिल्म दिखाएंगे Akshay Kumar? एक्टर बोले- मैं कौन होता हूं...

While we are talking about Kim Kardashian wearing Marilyn Monroe’s dress can we talk please also talk about how Emma Chamberlain literally wore Maharaja Of Patiala’s Cartier Diamond Choker pic.twitter.com/nrD6dUWS7Y — popreset (@popreset_) May 7, 2022

यूजर्स ने Cartier को सुनाई खरी-खोटी

अब मेट गाला 2022 में जब Emma ने इसे पहना तो यह चर्चा का विषय बन गया है. यूजर्स तरह तरह की बातें सोशल मीड‍िया पर कर रहे हैं. किसी ने लिखा- '#Thanks Cartie. ये पट‍ियाला के महाराजा के गहने हैं. ये भारतीय इत‍िहास में दर्ज चुराया गया गहना है, ना क‍ि सेलेब्स को दिया जाने वाला कोई फैंसी पीस. कई स्तर पर अपमानजनक.' दूसरे ने लिखा- 'तो मैंने अभी-अभी Emma Chamberlain को पट‍ियाला के महाराजा का नेकलेस पहने देखा मेट गाला में...ये किम कर्दाश‍िशं के Marilyn Monroe के ड्रेस पहनने से भी काफी खराब था. इसके साथ बहुत गहरा और दर्दनाक इत‍िहास जुड़ा है.' एक और यूजर ने लिखा- 'प्र‍िव‍िलेज की हद जब चुराए हुए सामान को ग्लोबल स्टेज पर फ्लॉन्ट किया जाता है.'