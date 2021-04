Oscar स्पेशल: बेस्ट फिल्म कैटेगरी में दो महिलाओं में जंग, कौन रचेगा इतिहास?

ऑस्कर अवॉर्ड्स का ऐलान इसी महीने होना है और इस बार बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में कुल आठ फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है. इन्हीं में से आज दो फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे, पहली फिल्म Nomadland और दूसरी फिल्म है Promising Young Woman.



खास बात ये है कि इन दोनों ही फिल्मों के केंद्र में एक महिला किरदार हैं, जिनके इर्द-गिर्द ये कहानी घूमती है. बस अंतर इतना है कि एक फिल्म आपको इमोशनल टच के साथ जोड़ती है, जबकि दूसरी फिल्म थ्रिलर टाइप सस्पेंस देती है. किस फिल्म में क्या खास है और क्या इनमें ऑस्कर जीतने का माद्दा है, एक नज़र डालें...



Nomadland

साल 2020 में आई नोमाडलैंड एक अधेड़ उम्र की महिला की कहानी है, जो अपने पति की मौत के बाद खानाबदोश की जिंदगी जीती है. वो एक वैन में रहती है, अलग-अलग जगह काम करती है और अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में अपना बसेरा करती है.



वाउ मूमेंट से भरपूर है फिल्म...

फिल्म में फ्रांसेस मैक्डोर्मैंड लीड रोल में हैं, जिन्हें आपने Fargo और North Country जैसी फिल्मों में देखा होगा. इस फिल्म में आपको भले ही मसाला कम मिले या आपकी रफ्तार से फिल्म कुछ कम स्पीड में चले, लेकिन स्टोरी लाइनिंग, एक्टिंग और वाउ मूमेंट के मामले में फिल्म आपका दिल जीत लेती थी. फिल्म को Chloe Zhao ने डायरेक्ट किया था. खास बात ये है कि क्लोई ही इस फिल्म की लेखक, एडिटर और प्रोड्यूसर भी हैं.



Promising Young Woman

बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में शायद Promising Young Woman ही ऐसी फिल्म है, जो डार्क कॉमेडी थ्रिलर के जोनर में आती है और मसाला से भरपूर है. ये फिल्म एक 30 साल की महिला की कहानी है जो हर चीज़ से बेफिक्र है. लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेना चाहती है, जिसके साथ रेप किया गया था.



अलग-अलग मौकों पर किस तरह अब ये महिला कैसे दोषी को पकड़ती है, उसे सताती है और फिर मामले से जुड़े हर व्यक्ति से बदला लेती है फिल्म उसी पर टिकी है. फिल्म में लीड रोल में Carey Mulligan हैं, जिन्होंने शानदार काम किया है. किरदार में जो बेफिक्री चाहिए थी, वो उनके काम में झलकी है.



फिल्म की स्टोरी लाइन भले ही कुछ हदतक क्लीशे है, लेकिन डायरेक्शन और कहानी को बयां करने का अंदाज शानदार है. यही कारण है कि फिल्म को ऑस्कर का नॉमिनेशन भी मिला है. इस फिल्म को Emerald Fennell ने डायरेक्ट किया है, जिन्हें आपने द क्राउन में कैमिलिया के किरदार में देखा होगा.



बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई साउंड ऑफ मेटल और द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 के अवॉर्ड जीतने के कितने चांस हैं, इसे जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें... Oscar स्पेशल: Sound Of Metal या The Trial Of The Chicago7 ? किसका चलेगा जादू