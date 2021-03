Oscar स्पेशल: Sound Of Metal या The Trial Of The Chicago7 ? किसका चलेगा जादू

अप्रैल का महीना शुरू होते ही ऑस्कर अवॉर्ड्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इसी महीने के आखिरी हफ्ते में ऑस्कर अवॉर्ड्स का ऐलान किया जाएगा. इस बार बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में कुल आठ फिल्में नॉमिनेट की गई हैं. पिछले साल कोरोना की वजह से ऑस्कर नहीं हुआ, साथ ही फिल्मों पर भी काफी असर पड़ा, ऐसे में इस बार कुछ खास फिल्में हैं, जो नॉमिनेट हुई हैं.

बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुईं दो फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे. पहली है साउंड ऑफ मेटल और दूसरी है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7. जानिए इन फिल्मों में क्या खास है और क्या इनमें ऑस्कर जीतने का माद्दा है?

Sound of Metal…

रिज़ अहमद स्टाटर साउंड ऑफ मेटल 2020 के दिसंबर में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है. ये फिल्म एक म्यूजिशियन के बारे में है, जो ड्रमर है. उसके कुछ सपने हैं, लेकिन इन्हीं सपनों के बीच एक दिन उसके सुनने की क्षमता चली जाती है. शुरुआत में वो इसे कबूल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर किस तरह उसे स्वीकार कर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और चुनौतियों का सामना करता है, यही फिल्म की कहानी है.

बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भी नॉम‍िनेशन

फिल्म में लीड रोल में आने वाले रिज़ अहमद ने शानदार काम किया है, यही कारण है कि फिल्म के साथ-साथ वो बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुए हैं. वो पहले मुस्लिम एक्टर हैं, जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुए हैं. फिल्म को डैरिएस मार्डर ने डायरेक्ट किया है, जो अबतक बतौर एडिटर काम करते हैं. डायरेक्शन के मामले में फिल्म शानदार है, वहीं अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आप इसे अलग लेवल पर फील कर पाएंगे.



The Trial Of The Chicago 7

साल 2019 की तरह ही इस साल भी ऑस्कर के नॉमिनेशन में नेटफ्लिक्स का जलवा रहा है. The Trial Of The Chicago 7 भी नेटफ्लिक्स की ही फिल्म है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है. अमेरिकी चुनाव के दौर में आई इस फिल्म में 1968 के चुनावों के बाद अमेरिका में हुई हिंसा और उसके बाद चले एक कोर्ट ट्रायल को दर्शाया गया है.

फिल्म के स्ट्रॉन्ग प्वाइंट्स

इस फिल्म को एरोन सॉरकिन ने डायरेक्ट किया है, जो अब तक हॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों को लिख चुके हैं. फिर चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या फिर द सोशल नेटवर्क. इस फिल्म के साथ ही यूं ही हुआ है जहां असली किस्से को पर्दे पर उतारा गया है. The Trial Of The Chicago 7 की खासियत इसके शानदार डायलॉग, कोर्ट के अंदर सुनवाई वाला सीन, डायरेक्शन और हर एक्टर द्वारा जिया गया अपना किरदार है. यही कारण है कि अगर इस फिल्म को अवॉर्ड मिलता है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी.

इस फिल्म को अवॉर्ड मिलने का चांस इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि फिल्मी पैमाने के अलावा ये सोशल मैसेज को लेकर भी खरा उतरती है. इसी साल अमेरिका में जैसी हिंसा हुई, ऐसे में ऑस्कर के मंच से बड़ा मैसेज निकल सकता है.