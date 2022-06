ब्रिटिश सिंगर और मॉडल Myleene Klass अपने ऑफिस में बिकिनी पहनकर पहुंच गई हैं. 44 साल की Myleene Klass ने अपनी बिकिनी पहने हुए फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस फोटो में उन्हें बोर्डरूम में बिकिनी पहने बैठे देखा जा सकता है. उन्होंने अपने हाथ में पानी की बोतल ली हुई है. साथ ही ब्लैक सैंडल्स पहनी हुई हैं.

बिकिनी पहनकर ऑफिस पहुंची सिंगर

Myleene Klass की यह इंस्टाग्राम फोटो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है. फोटो में उन्हें लेपर्ड प्रिंट वाली बिकिनी पहने हुए देखा जा सकता है. फोटो शेयर करते हुए Myleene ने लिखा, 'बोर्डरूम स्विमवियर मीटिंग.' Myleene Klass के इस फोटो को देखकर उनके फैंस भी बेहद खुश हो गए है और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'हाहाहा मुझे ये अंदाज पसंद आया.' दूसरे ने लिखा, 'कमाल का फोटो है.' एक और यूजर ने लिखा, 'वाह, मुझे आपकी मीटिंग.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे भी अपनी सारी मीटिंग्स के लिए ऐसे तैयार होकर जाना है.'

जब Myleene की ड्रिंक में मिलाए गए ड्रग्स

Myleene Klass ने सेक्सी तस्वीरें शेयर करने से कुछ समय पहले खुलासा किया था कि जब वह पॉप ग्रुप Hear’Say का हिस्सा थीं, तब एक क्लब में उनकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए गए थे. इसकी वजह से उन्हें एक पूरे दिन होश नहीं था. ड्रग्स मिली ड्रिंक को पीने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी. Myleene का कहना था कि उनका यह एक्सपीरियंस डरावना था.

सिंगर से टीवी होस्ट बनीं Myleene Klass का कहना था कि अब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी Ava को ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने खतरे की बारे में सिखा रही हैं. Myleene Klass ने एक नई लाइफ स्किल बुक को लिखा है. इसका नाम They Don’t Teach This At School है.

उन्होंने किताब में बताया, 'मुझे पता है कि यह कितना डरावना हो सकता है, क्योंकि जब मैं अपने बैंड के साथ थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था. हम सब एक क्लब में थे. मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुझसे पूछा था कि क्या मैं उल्टी करने वाली हूं. यही मेरी आखिरी मेमोरी है. शुक्र है कि अपने दोस्तों के साथ थी, जिन्होंने मेरा ख्याल रखा. मेरी एक दोस्त मुझे घर वापस लेकर गई थी और बेड पर सुलाया था. ड्रिंक का असर से पूरी तरह बाहर आने में मुझे पूरे 24 घंटे लगे थे.'

बेटी को दे रहीं सलाह

Myleene Klass ने अपनी 14 साल की बेटी Ava को अपनी ड्रिंक को ड्रग्स से बचाने की टिप्स दी है. उन्होंने कहा कि आपको अपनी ड्रिंक अपने साथ वॉशरूम में ले जानी चाहिए. कभी किसी अनजान शख्स ड्रिंक दे तो नहीं लेनी चाहिए. साथ ही कभी अपनी ड्रिंक को ऐसे ही बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए.