देश के मुस्लमानों के नाम विशाल ददलानी का ट्वीट- आपका दर्द हमारा दर्द है

नुपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित बयान देने के बाद से हर तरफ बवाल मचा हुआ है. इसी बीच सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भारतीय मुस्लिमों के नाम ट्वीट किए हैं. अपने ट्वीट में विशाल ने भारत के मुस्लिमों को विश्वास दिलाया है कि वो भी इस देश का हिस्सा हैं और उनका दर्द हमारा दर्द है. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो देश की राजनीति पर शर्मिंदा हैं.

विशाल ने किए ट्वीट

विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं भारतीय मुसलमानों को भारतीय हिंदुओं की ओर से यह कहना चाहता हूं. आपको देखा और सुना जाता है, प्यार किया जाता है और सराहा भी जाता है. आपका दर्द हमारा दर्द है. आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है, आपकी पहचान भारत या किसी और के धर्म के लिए खतरा नहीं है. हम एक राष्ट्र, एक परिवार है.'

I also want to say this to all Indians. I'm truly sorry about the ugly nature of Indian politics, that will happily divide us into smaller & smaller groups, until we each stand alone.



They are all doing that for personal gain, not for the people.



Don't let them win. 🙏🏽