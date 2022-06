Brahmastra Trailer: Ranbir Kapoor ने मंदिर में पहने जूते, यूजर्स हुए नाराज, भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप

रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे लेकर फैंस के बीच उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही यूजर्स ने इसकी छोटी-छोटी डिटेल्स पर भी बात करना शुरू कर दिया है. इस बीच कुछ यूजर्स का ध्यान रणबीर कपूर के किरदार शिवा पर गया, जो जूते पहनकर मंदिर में घंटी बजाते हुए नजर आ रहा है. अब इस बात से सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए हैं.

रणबीर को देखकर यूजर्स नाराज

रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में एक्टर के साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय को देखा गया. फिल्म की कहानी शिवा नाम के शख्स के इर्द गिर्द घूमती है. शिवा एक डीजे है और साथ ही अग्नि अस्त्र भी है. अपनी सच्चाई और पावर से शिवा अनजान है. ऐसे में ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करने वाले गुरु (अमिताभ बच्चन) और नंदी (नागार्जुन) उसे अपनी शक्ति और अपने पथ के बारे में बताते हैं.

मंदिर में जूते पहने देख भावनाएं हुईं आहत

फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर के इंट्रोडक्शन सीन में उन्हें मंदिर में जूते पहने दिखाया गया है. यह चीज जब सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस की, तो मानों बवाल ही मच गया. कई यूजर्स रणबीर और फिल्म ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को खरी-खरी सुनाने लगे. कुछ यूजर्स का कहना है कि ट्रेलर अच्छा था लेकिन मेकर्स को इस जूते वाले सीन पर ध्यान देना चाहिए था. वहीं एक यूजर ने तो प्रधानमंत्री को टैग कर कहा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं.

Nice visual effects but why is the main actor wearing shoes and ringing the temple bell? This is not how we do it. #Brahmastra pic.twitter.com/JqwXH0doPO — Umang Makwana (@umang__makwana) June 15, 2022

Respected @BJP4India @AmitShah @myogiadityanath this is Bollywood movie Names as #Brahmastra is hurting our Sentiments as you can see in below photos, #RanbirKapoor

Is in the temple with shoes. This is not acceptable at all.

Request you to please take necessary action ASAP. pic.twitter.com/szSulUStwQ — Siddharth Awasthi (@SidAvasthi) June 15, 2022

#Brahmastra good trailer but what is this? You are creating movies on Shiva and walking in the temple with shoes on? pic.twitter.com/HZIJ9Oz4Nn — 🇮🇳 Woke Citizen (@CitizenSleeping) June 15, 2022

Brahmastra's trailer is insane and i love it.



My Concern : Ranbir Kapoor's charecter ring's the Temple Bell with his shoes on in the trailer. Is it fair for the Hindus? It's not!@DharmaMovies @SrBachchan @aliaa08 #Brahmastra #BrahmastraTrailer pic.twitter.com/BBKRYompQv — Priyanshu Ghosh (@0xPriyanshu) June 15, 2022

One basic etiquette, which every Hindu knows is that you don't enter the temple with shoes on your feet.



The trailer overall was OK. But this “shoe” point should have been taken care of in my opinion.#Brahmastra #BrahmastraTrailer pic.twitter.com/NtMsgqOPTu — Abhishek Ojha (@vicharabhio) June 15, 2022

ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर पांच सालों के लम्बे इंतजार के बाद आया है. इस फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी को देखा जाने वाला है. दोनों के रील और रियल लाइफ रोमांस के चर्चे लंबे समय से हो रहे हैं. ब्रह्मास्त्र एक फैंटसी मूवी है, जिसकी कहानी भारत की माइथोलॉजी, देवताओं के अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र के बारे में है. डायरेक्टर अयान मुखर्जी की बनाई ये फिल्म 9 सितम्बर 2022 को रिलीज होने वाली है. बताया जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं.