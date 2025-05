Thunderbolts Review: अवेंजर्स की बी-टीम 'थंडरबोल्ट्स' है दमदार, डूबते MCU को बचाने में कामयाब हुई फेज 5 की आखिरी फिल्म?

पिछले लगभग 6 सालों से मार्वेल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) का इंडिया में बंटाधार हुआ पड़ा है. साल 2019 में आई 'अवेंजर्स: एंड गेम' के बाद से मानो मार्वेल कहीं भटक सा गया है. उनकी फिल्मों में फैंस को अब वो मजा नहीं आ रहा है जैसा MCU के पहले तीन फेज के दौरान उन्हें आता था. हालांकि इस बीच मार्वेल कई सारी दमदार फिल्में लेकर आया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े. फेज 4 की शुरुआत के बाद मार्वेल कई सारे लिमिटेड एपिसोड्स की वेब सीरीज भी फैंस के लिए लेकर आया.

लेकिन उनमें से कुछ ही ऑडियंस को रास आए थे. अब मार्वेल अपने फेज 5 का अंत एक एंटी-हीरो फिल्म 'थंडरबोल्ट्स' से कर रहा है, जो वर्ल्डवाइड रिलीज होने से पहले ही मार्वेल की सेकेंड बेस्ट रेटेड फिल्म बनकर सामने आई है. अब क्या सच में ये फिल्म MCU की सेकेंड बेस्ट फिल्म साबित हो पाई है? आइए, आपको बताते हैं.

क्या है 'थंडरबोल्ट्स' यानी अवेंजर्स की बी-टीम?

'थंडरबोल्ट्स' की कहानी येलेना (फ्लोरेंस प्यू) से शुरू होती है जो वैलेंटिना एलेग्रा (जूलिया लुई ड्रेफस) के लिए कुछ गैर कानूनी काम करती है. वैलेंटिना जो एक सीआईए हेड है, वो अमेरिका को बचाने के लिए अवेंजर्स की बी-टीम खोज रही है. वो इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है, लेकिन वो सभी सरकार को पसंद नहीं आते हैं. वो उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करती है जिससे बचने के लिए वो अपने सभी सबूत घोस्ट (हन्नाह जॉन-कामेन) , टास्क मास्टर, येलेना और जॉन वॉकर यानी कैप्टन अमेरिका (वायट रसेल) को मिटाने के लिए, सभी को आपस में भिड़ा देती है. इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉब (लुईस पुलमैन) से होती है जो वैलेंटिना के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है.

स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका का पक्का दोस्त बकी बार्न्स (सेबेस्टियन स्टेन) अब अमेरिका में एक सांसद बन चुका है. लेकिन उसे पॉलिटिक्स उतनी रास नहीं आ रही. अब बकी, रेड गार्डियन (डेविड हार्बर) और बाकी थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ मिलकर वैलेंटिना के काले-कर्मों को खत्म करने निकल पड़ता है. लेकिन थंडरबोल्ट्स की ये राह उतनी आसान नहीं होती. उनके सामने वैलेंटिना का 'सुपरमैन' सेंट्री आफत बनकर खड़ा है, जिसे खत्म कर पाना मुश्किल है. अब क्या थंडरबोल्ट्स इस सेंट्री को हराने में कामयाब हो पाएंगे, और अगर हां तो आखिर कैसे? ये तो जब आप फिल्म देखेंगे, तब खुद समझ जाएंगे.

देखें थंडरबोल्ट्ल का ट्रेलर:

शानदार है स्टोरीटेलिंग, एक्टर्स का काम भी है कमाल

'थंडरबोल्ट्स' मार्वेल की पिछली कुछ फिल्मों से जरा हटके है. जहां उनकी पिछली फिल्म 'कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड' ऑडियंस को उतनी पसंद नहीं आई थी, वहीं ये फिल्म अपनी स्टोरीटेलिंग और कास्ट के दम पर काफी बेहतरीन साबित होती है. इस बार मार्वेल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ अंडरडॉग हीरोज या कहें एंटी-हीरोज को लेकर एक ऐसी फिल्म बनाई है, जो अपने मकसद में कामयाब होती है. फिल्म का डायरेक्शन स्टोरी के हिसाब से अच्छा है. इसकी शुरुआत भले ही धीमी होती है. लेकिन आगे जाते-जाते ये क्लाइमैक्स तक काफी कुछ डिलीवर कर जाती है, जो आमतौर पर आजकल मार्वेल की फिल्मों में नहीं देखा जा रहा है. डायरेक्टर जेक श्रेयर पूरी फिल्म के दौरान अपनी कहानी से भटकते नजर नहीं आए. उन्होंने इस मल्टी-स्टारर फिल्म में लगभग सभी एक्टर्स को एक जैसा स्क्रीन टाइम दिया जिससे उनकी परफॉरमेंस बड़े पर्दे पर निखरती हुई नजर आई.

एक्टर्स फ्लोरेंस प्यू, सेबेस्टियन स्टेन, वायट रसेल, हन्नाह जॉन-कामेन और डेविड हार्बर की जुगलबंदी देखने लायक है. 'थंडरबोल्ट्स' की इस नई टीम ने MCU में जैसे एक नई जान भर दी है, जो आगे आने वाले फेज 6 और 7 में भी बेहतर नजर आ सकते हैं. एक्ट्रेस जूलिया लुई ड्रेफस का किरदार भी अच्छा था. वो इस नई अवेंजर्स की टीम की नई निक फ्यूरी बनी जिसके इरादे उतने सच्चे और अच्छे नहीं नजर आए. वहीं फिल्म में 'मार्वेल के सुपरमैन सेंट्री' बने एक्टर लुईस पुलमैन की एक्टिंग पूरी फिल्म में सबसे अच्छी और शानदार है. उन्होंने फिल्म में एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जिसकी लाइफ में सिर्फ अकेलापन और अंधेरा छाया हुआ है. एक्टर लुईस ने अपने इस किरदार को शुरुआत से लेकर अंत तक बड़े शानदार तरीके से प्ले किया.

हालांकि फिल्म की अपनी कुछ कमियां भी हैं. कुछ-कुछ जगह पर फिल्म आपको बोर भी कर सकती है. कुछ सीन्स को मजेदार बनाने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन वो कॉमिक पंच उतने असरदार नजर नहीं आते हैं. कई-कई जगहों पर थोड़ा किरदारों के पास्ट को भी दिखाया गया है जिससे एक इमोशनल टोन सेट करने की कोशिश की गई. मगर उनमें से कुछ ही असरदार साबित हो पाए.

क्या MCU के फेज 5 को सही ढंग से खत्म कर पाई 'थंडरबोल्ट्स'?

MCU के फेज 5 की शुरुआत उतनी खास तरीके से नहीं हुई थी. फरवरी 2023 में आई 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' से लेकर 'The Marvels' मूवी तक, फैंस ने इन सभी फिल्मों को सीधे तौर पर नकारा था. लेकिन फिर जुलाई 2024 में आई 'Deadpool & Wolverine' ने फेज 5 में मार्वेल के मेकर्स को एक राहत की सांस भरने का मौका दिया. मगर इसी साल फरवरी में रिलीज हुई 'Captain America: Brave New World' ने फैंस को फिर निराश किया था. अब, 'थंडरबोल्ट्स' MCU के लिए वो संजीवनी बूटी बनकर आई है, जिसके बाद उम्मीद है कि फैंस का इंट्रेस्ट मार्वेल के अगले फेज में भी बन सकता है. यानी, ऐसा कहा जा सकता है कि 'थंडरबोल्ट्स' ने मार्वेल के फेज 5 का अंत एक अच्छे नोट पर किया है.

कौन देख सकता है 'थंडरबोल्ट्स'?

अगर आप MCU को शुरुआत से फॉलो करते आए हैं, तो 'थंडरबोल्ट्स' आप ही के लिए बनी है. इस फिल्म में आपको थोड़ी पुरानी अवेंजर्स की मूवी के रेफ्रेंस दिखाए जाएंगे, जिसे देखकर आप चौंक सकते हैं. आपको फिल्म की कहानी और इसके किरदारों के साथ जुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन अगर आपने MCU की फिल्में और सीरीज नहीं देखी है, तो शायद ये फिल्म आपके सिर के ऊपर से किसी तेज गेंदबाज की बाउंसर की तरह निकल सकती है.

अगर आप 'थंडरबोल्ट्स' देखने का मन बना रहे हैं, तो आपको मार्वेल की कुछ फिल्में जैसे 'Captain America: The First Avenger', 'Captain America: The Winter Soldier', 'Captain America: Civil War', 'Black Widow', 'Ant-Man and the Wasp' देखनी होंगी. इसके अलावा इनकी टीवी सीरीज 'The Falcon and the Winter Soldier' भी देखने की जरूरत है, ताकि आप 'थंडरबोल्ट्स' के किरदारों के बारे में अच्छे से जान पाएं. बता दें, फिल्म खत्म होने के बाद इसमें दो क्रेडिट सीन्स (एक मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट) भी शामिल हैं जिसे देखना MCU की प्रथा के अनुसार बेहद जरूरी है. अगर आप मार्वेल के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, तो 'थंडरबोल्ट्स' उसी कड़ी में से एक है जो उम्मीद है आपको निराश नहीं करेगी.