'बेटे का मर्डर करने की कोशिश की', किम कर्दाशियां की मां Kris Jenner ने Blac Chyna पर लगाया बड़ा आरोप

कर्दाश‍ियां फैमिली की सबसे अहम शख्स क्रिस जेनर (Kris Jenner) ने शुक्रवार को अमेर‍िकन मॉडल और सोशलाइट Blac Chyna के ख‍िलाफ बड़ा बयान दिया है. उन्होंने लॉस एंजेल‍िस के कोर्टरूम में Blac के ख‍िलाफ गवाही दी है. क्रिस ने अपने बयान में कहा क‍ि Blac ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड और क्रिस के बेटे रॉब कर्दाश‍ियां का मर्डर करने की कोश‍िश की थी.

बेटे की एक्स-गर्लर्फेंड पर क्रिस जेनर का आरोप

क्रिस जेनर, किम कर्दाश‍ियां, काइली जेनर, कोर्टनी कर्दाश‍ियां, रॉब कर्दाश‍ियां, केंडल जेनर की मां हैं. उन्होंने अपने बेटे रॉब की एक्स-गर्लफ्रेंड Blac पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए अपनी गवाही दी है. क्रिस ने बताया क‍ि Blac ने रॉब के सिर पर बंदूक तान दी थी और फोन के तार से उसका गला घोंटने की कोश‍िश भी की थी. इतना ही नहीं बल्क‍ि जब रॉब नशे में चूर था तब Blac ने उसके सिर पर मेटल पोल से हमला भी किया था.

66 वर्षीय क्रिस जेनर अपने बेटे के साथ हुई आपबीती बताते हुए इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा- 'सब कुछ अस्त-व्यस्त था. वो बहुत डरावना था.' Blac Chyna के 100 मिल‍ियन डॉलर लॉ सूट में क्रिस अपनी बेट‍ियों किम, क्लोई और काइली के साथ मिलकर Blac के ख‍िलाफ लड़ रही हैं. कर्दाश‍ियां फैमिली का आरोप है क‍ि Blac ने पहले रियल‍िटी शो 'Rob & Chyna' बनाने का प्लान बनाया और बाद में उसे कैंसल कर दिया.

इस केस में पिछले दिनों Blac ने कहा था क‍ि वो रॉब के साथ मजाक कर रही थी. उसने कहा था क‍ि उन्होंने मजाक में रॉब के गले में फोन कॉर्ड फंसाया था और रॉब की खाली बंदूक छीन ली थी. वहीं क्रिस ने अपनी बात पर डटे रहते हुए कहा क‍ि उनके बेटे पर बंदूक तानना कोई मजाक नहीं था.

कब हुई थी घटना?

15 दिसंबर 2016 की उस घटना का जिक्र करते हुए क्रिस भावुक हो गईं. उन्होंने कहा- 'वो अव्यवस्थ‍ित हो गया था. उसे कैसा लग रहा था मैं बस उसकी कल्पना कर सकती हूं...वो बहुत ही खराब स्थ‍ित‍ि थी. मेरा दिल टूट गया था.' यह बताते हुए क्रिस रो पड़ीं. रॉब बौर Blac के बीच हुई अनबन से पहले किम कर्दाश‍ियां से भी गन प्वाइंट पर लूटपाट की गई थी. ऐसे में क्रिस के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ हुए हादसे ट्रॉमा से कम नहीं थे.

Blac का क्रिस पर आरोप

Blac Chyna का यह लॉ सूट 2017 में दर्ज किया गया था. इसमें मानहान‍ि और कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ का मामला है. Blac ने क्रिस पर आरोप लगाया है क‍ि क्रिस ने रिंग लीडर की तरह अपनी बेट‍ियों का इस्तेमाल कर कर Blac को बदनाम करने का कैंपेन चलाया था.

क्रिस जेनर 'Keeping Up with the Kardashians' के स्प‍िन ऑफ और 'Rob & Chyna' की एग्जीक्यूट‍िव प्रोड्यूसर रही हैं. E!Network पर 'Rob & Chyna' के दूसरे सीजन को लेकर मामला अटक गया था.