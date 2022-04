'थप्पड़ कांड' के बाद मुंबई में दिखे Will Smith, 3 दिन ISKCON में रहे, यूजर्स बोले- दूर रहो, चांटा मार देगा

ऑस्कर्स 2022 (Oscars 2022) में कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ मारने के बाद विल स्मिथ (Will Smith) मीडिया की नजरों से गायब थे. दुनियाभर में विल स्मिथ (Will Smith In Mumbai) को लेकर चर्चा हो रही है और वह मुंबई में समय बिता रहे हैं. जी हां, विल स्मिथ को आज, 23 अप्रैल को मुंबई के कलीना एयरपोर्ट (Will Smith Spotted at Kalina Airport) पर देखा गया. विल इस प्राइवेट एयरपोर्ट से वापस यूएस जाते नजर आए.

इस्कॉन में थे विल स्मिथ?

कहा जा रहा है कि विल स्मिथ के साथ एयरपोर्ट पर इस्कॉन से जुड़ा एक शख्स था. सुनने में आया है कि विल स्मिथ महाराष्ट्र के वाड़ा में स्थित श्री श्री राधा वृंदावनबिहारी (इस्कॉन) में थे. यहां वह तीन दिनों तक रहे. विल स्मिथ काफी आध्यात्मिक इंसान हैं. पहले भी वह भारत आ चुके हैं. साथ ही सदगुरु से भी मिल चुके हैं. विल ने भगवद गीता पर अपने विचारों को मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी के साथ शेयर किया था. उनका यह वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था.

10 साल तक ऑस्कर में शामिल नहीं हो पाएंगे विल स्मिथ, थप्पड़ कांड के बाद लगा प्रतिबंध

बताया यह भी जा रहा है कि विल स्मिथ पिछले कई दिनों से मुंबई के जुहू में स्थित जेडब्लू मैरिएट होटल में रह रहे थे. आज एयरपोर्ट पर विल स्मिथ को गले में मोटी-सी माला डाले भी देखा गया. वह व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक शॉर्ट पहने हुए थे. एयरपोर्ट पर विल ने कई लोगों के साथ फोटोज भी खिंचवाईं. विल ने पैपराजी की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ भी हिलाया.

यूजर्स ने लिए मजे

वैसे विल स्मिथ के मुंबई आने पर भारत के लोग उनके मजे लेने में लगी हुई है. सोशल मीडिया पर देसी यूजर्स उनकी खूब चुटकी ले रहे हैं. विल स्मिथ के शेयर हुए वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'चांटा मार देगा. ज्यादा चिपको मत बॉलीवुड का नहीं है ये.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई उसकी बीवी का नाम मत लेना.' एक अन्य ने लिखा, 'यहां किसके कान खोलने आया है भाई.' एक और यूजर ने लिखा, 'यहां भी दो तीन लगाकर चला जाए. मजा आ जाएगा.'

ऑस्कर में हुए 'थप्पड़ कांड' के बाद Will Smith की शादी में तनाव, पत्नी Jada Pinkett से लेंगे तलाक?

विल की जिंदगी में चल रही उथल-पुथल

इन दिनों विल स्मिथ अपनी निजी जिंदगी में काफी खराब दौर से गुजर रहे हैं. खबरें आ रही हैं कि उनकी पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के साथ उनका तलाक होने वाला है. यह खबरें विल स्मिथ की ऑस्कर 2022 कॉन्ट्रोवर्सी के बाद शुरू हुई हैं. ऑस्कर सेरेमनी में पत्नी के गंजेपन पर मजाक सुनने के बाद विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था. इसके बाद दुनियाभर में उनकी निंदा हुई थी. अफवाहें यह भी हैं कि विल ने क्रिस को थप्पड़ चिढ़ में मारा था. इसका कारण जेडा और क्रिस का अफेयर था. हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

खैर लगता है कि विल स्मिथ अपनी जिंदगी में आए भूचाल से कुछ समय के लिए दूरी बनाना चाहते थे. इसीलिए वह भारत आए और शांति से समय बिता रहे थे.