कैसा था Met Gala 2021 का खाना? एक्ट्रेस की प्लेट देखकर बोले यूजर्स, घर जाकर खा लेना

Met Gala 2021 का आयोजन सोमवार को किया गया था. सालभर में होने वाले इस सबसे बड़े इवेंट में हॉलीवुड के बड़े से बड़े और फेमस स्टार्स शामिल होते हैं. इस बार भी Met Gala में स्टार्स का जमावड़ा दिखा, साथ ही सभी के आउटफिट्स के चर्चे खूब हुए. किम कर्दाशियां से लेकर जेनिफर लोपेज, बेन एफ्लेक, टिमथी शैलेमे, डैन लेवी, Shang Chi एक्टर Simu Liu संग अन्य सितारे पहुंचे थे.

कैसा था Met Gala 2021 का मेन्यू?

इस इवेंट में अमेरिकन एक्ट्रेस Keke Palmer भी मौजूद थीं. Met Gala 2021 में Keke Palmer बेहद खूबसूरत गाउन पहने नजर आईं. साथ ही उन्होंने इस शानदार इवेंट में आने वाले मेहमानों के इंटरव्यू ही लिये. Met Gala के दौरान Keke फैंस के साथ ट्विटर पर बात भी कर रही थीं. ऐसे में एक फैन ने उन्हें Met Gala 2021 का मेन्यू दिखाने के लिए कहा.

फैन की बात मानते हुए Keke Palmer ने Met Gala 2021 से अपनी खाने की प्लेट को शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'इसलिए कोई आपको खाने का फोटो नहीं दिखाता है. मैं बस खेल रही हूं.' इस पोस्ट को Keke ने कैप्शन दिया, 'ये है मेन्यू.'

Keke की प्लेट में रखे खाने की बात करें तो इसमें खीरे के टुकड़े, ब्रॉकली, कॉर्न, टमाटर और किनुआ के दलिया जैसा कुछ नजर आ रहा है. जाहिर सी बात है कि Keke Palmer के फैंस को यह मेन्यू देखकर काफी झटका लगा है. उनके कमेंट सेक्शन में रिएक्शन की बाढ़-सी आ गई है.

Keke के पोस्ट पर फैंस ने दिया रिएक्शन

एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये अजीब सी चीज क्या है?' दूसरे ने लिखा, 'क्या यह फेफड़े का आधा टुकड़ा सर्व कर रहे हैं?' वहीं एक और ने लिखा, 'अगर मैंने 30 हजार रूपये दिए होते और मुझे यह खाना मिलता तो मैं रिफंड की मांग करता.' एक अन्य ने लिखा, 'यह दुखद है, मैं अपनी मां से कहूंगा उनके लिए कुछ अच्छा पकाएं.' एक और ने Keke को सलाह देते हुए लिखा, 'आप इसके बाद मैकडॉनल्ड्स जाकर कुछ खा लीजिए.'

बता दें कि Met Gala हॉलीवुड का सबसे बड़ा इवेंट है. इसका आयोजन हर साल न्यूयॉर्क के द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होता है. इसमें धरती और उसके जीवों को ध्यान में रखते हुए प्लांट बेस्ट खाना मेहमानों को सर्व किया जाता है. जिसका मतलब है कि Met Gala में सबकुछ वेजीटेरियन होता है और किसी भी तरह का मीट और अन्य नॉन वेज चीज सर्व नहीं होतीं.