Met Gala 2021 के बीच ट्विटर पर छाए रणवीर सिंह, यूजर्स बोले- हॉलीवुड उनके सामने कुछ नहीं

Met Gala 2021 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. साल के सबसे बड़े इवेंट में से एक Met Gala में हॉलीवुड की बड़ी और नामी हस्तियां शिरकत करती हैं. इस इवेंट में अलग-अलग थीम होती है, जिसके तहत सेलेब्स को ड्रेसअप करना होता है. हर साल की तरह इस साल भी हॉलीवुड सेलेब्स अलग और अजीब लुक्स में नजर आए. ऐसे में देसी फैंस को रणवीर सिंह की याद आ गई है.

Met Gala 2021 में किम कर्दाशियां, रिहाना, रैपर बॉयफ्रेंड ASAP Rocky संग अन्य सेलेब्स के लुक्स वायरल हो रहे हैं. इन सभी के लुक्स पर ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं. ऐसे में देसी फैंस का कहना है कि Met Gala के यह सभी लुक्स रणवीर सिंह के लुक्स के सामने कुछ भी नहीं हैं. वहीं कुछ का कहना है कि Met Gala में रणवीर सिंह को भी बुलाया जाना चाहिए. वहीं कुछ कह रहे हैं रणवीर सिंह के लिए रोज ही Met Gala होता है.

देखें रणवीर सिंह पर बने मीम्स:

Ranveer Singh is the brand representative for #MetGala

in India... — Ishaan Vedant (@My_Tweetpad) September 14, 2021

#Entertainment #metgala #METGala2021 #MetGalalooks #ranveersingh As Met Gala 2021 Looks Go Viral, Desis Say ‘Ranveer Singh Can Do Better’, Share Memes: Every year on the day of the Met Gala, Ranveer Singh tends to trend on Twitter. Why? Because… The… https://t.co/sUMA7UvMVf pic.twitter.com/kYlf13PowJ — you-betterknow (@BetterknowYou) September 14, 2021

I for one wouldn't mind ranveer singh at met gala, atleast he will wear something interesting than these celebs who show up in black suits pic.twitter.com/bERxIvPTbw — Z | (@DlSCDU0) September 14, 2021

Ranveer Singh after watching met gala pictures. pic.twitter.com/GQQBAI1ckd — Beyoung.in (@BeyoungFolks) September 14, 2021

Next time Deepika Padukone gets invited to Met Gala she needs to take Ranveer Singh along with her or else I am cancelling her. — 𝓐𝓷𝓪𝓷𝔂𝓪 (@ananyayaar) September 14, 2021

Ranveer Singh watching the #MetGala event

His mind pic.twitter.com/WIWJf3V2cO — Theironygirl (@SonamTr06005170) September 14, 2021

Celebrities wearing weird outfits at #MetGala

le Ranveer Singh pic.twitter.com/MlqVm9xjna — Humaira Munir (@HumairaMunir11) September 14, 2021

someone needs to tell folks at the Met Gala, the King of met level fashion is Ranveer Singh



dude will EAT #Hollywood at the red carpet 🔥#MetGala #MetGala2021 #RanveerSingh pic.twitter.com/uxqByZ1hmP — Garima (@_brownwoman_) September 14, 2021

MET GALA 2021 में फैशन का जलवा, किसी ने ली हाथ में तलवार तो किसी ने पहना गोल्डन सुपरहीरो सूट

किम कर्दाशियां पर बने मीम्स

बता दें की किम कर्दाशियां का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है. किम Balenciaga के ओवरऑल आउटफिट में नजर आईं. उनके इस लुक की तुलना हैरी पॉटर के डिमेंटर, कौवे और यहां तक कि एलियन से भी की जा रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी किम कर्दाशियां के लुक पर कमेंट कर हैरानी जताते हुए कहा है कि 'ये क्या हो रहा है?'

MET Gala 2021: पिंक ब्रालेट-स्कर्ट में मैडोना की बेटी का जलवा, फ्लॉन्ट किए आर्मपिट हेयर

मालूम हो कि पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल होने के बाद इस साल Met Gala का आयोजन न्यूयॉर्क में एक बार फिर किया गया है. इस इवेंट में जेनिफर लोपेज, मेगन फॉक्स, रिहाना, बेन एफ्लेक, किम कर्दाशियां, एमिली ब्लंट, डैन लेवी, टिमथी शैलेमे संग अन्य बड़े सेलेब्स ने शिरकत की.