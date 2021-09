Met Gala 2021: किम कर्दाशियां की ड्रेस पर बने मीम्स, रिहाना के बॉयफ्रेंड को बताया कैंडी क्रश

Met Gala 2021 की शुरुआत हो चुकी है. हॉलीवुड के कई सेलेब्स ने इस बड़े और प्रतिष्ठित चैरिटी इवेंट में हिस्सा लिया. अपनी थीम के लिए जाने जाने वाले Met Gala में हमेशा की तरह इस बार भी कुछ हटके और अजब आउटफिट्स देखने को मिले. इस साल Met Gala 2021 का थीम IN America: A Lexicon of Fashion है.

द मेट्रोपॉल‍िटन म्यूज‍ियम ऑफ आर्ट में आयोजित होने वाले इस समारोह में हॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जैसे किम कर्दाशियां, रिहाना, जेनिफर लोपेज, मेगन फॉक्स, बिली ईलिश, टिमथी शैलेमे, नाओमी ओसाका, Lil Nas X संग अन्य शामिल हुए. इस मौके पर कई सेलेब्स ऐसे थे, जिन्होंने अपने लुक से अनजाने में फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को खूब हंसाया.

किम कर्दाशियां पर मीम्स वायरल

किम कर्दाशियां की बात करें तो वह Balenciaga ब्रांड के हेड टू टो ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. ऐसे में ट्विटर पर किम को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. किम को हैरी पॉटर फिल्मों में नजर आने वाले दमपिशाच यानी Dementer बताया जा रहा है. इसके अलावा कई यूजर्स का कहना है कि वह किसी वीडियो गेम के लॉक किरदार जैसी दिख रही हैं, जिसे अनलॉक करने पर उसका लुक सामने आता है.

किम के अलावा भी कई सेलेब्स के लुक्स पर मीम्स वायरल हो रहे हैं. देखिए यहां -

me and my anxiety when i go out #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/8Ycqz4Spmh — j e p o y (@jep0ygumanan) September 14, 2021

MET GALA 2021 में फैशन का जलवा, किसी ने ली हाथ में तलवार तो किसी ने पहना गोल्डन सुपरहीरो सूट

बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से मेट गाला लगभग दो सालों के बाद आयोजित हुआ है. इस बार इवेंट में 600 की जगह 450 मेहमानों आमंत्रित किया गया है. कई बड़े सेलेब्स ने इस साल Met Gala 2021 का हिस्सा न बनने का निर्णय किया है. इसमें काइली जेनर भी शामिल हैं. इस साल इवेंट को सिंगर बिली ईलिश, एक्टर टिमथी शैलेमे, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका और पोएट अमांडा गोर्मन होस्ट कर रहे है. इसी के साथ बिली ईलिश सबसे कम उम्र की Met Gala होस्ट भी बन गई हैं.