पूर्व मिस USA Cheslie Kryst ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूदकर दी जान, 30 साल थी उम्र

पूर्व मिस यूएसए और पेशे से वकील चेसली क्रिस्ट (Cheslie Kryst) की मौत हो गई है. चेसली के पर‍िवार वालों ने ब्यूटी पेजेंट विनर के निधन की पुष्ट‍ि की है. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताब‍िक 30 वर्षीय चेसली ने रव‍िवार सुबह लगभग 7:15 बजे अपनी ब‍िल्ड‍िंग से कूदकर जान दे दी. वे न्यूयॉर्क स्थ‍ित 350 W, 42 Street में 60 स्टोरी ब‍िल्ड‍िंग में रहती थीं.

मां के नाम सबकुछ करना चाहती थीं चेसली

चेसली यहां ओर‍ियन ब‍िल्ड‍िंग के नौवें फ्लोर पर अकेली रहती थीं. रिपोर्ट की मानें तो उन्हें आख‍िरी बार 29वें फ्लोर की छत पर देखा गया था. चेसली का शव ब‍िल्ड‍िंग के बाहर सड़क पर मिला जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. खबर है कि चेसली ने एक नोट पीछे छोड़ा है जिसमें वे अपनी मां के नाम अपना सब कुछ करना चाहती थीं. हालांक‍ि इस नोट में चेसली की मौत की किसी वजह का जिक्र नहीं है.

We are heartbroken to hear about the passing of Cheslie Kryst, Miss USA 2019. Cheslie was an incredible example and a role model for so many. We send our deepest condolences to her family, friends, and all those who knew her. pic.twitter.com/V7ZbKTCXZx