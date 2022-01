Bigg Boss 15: Tejasswi Prakash के विनर बनने से नाराज फैंस, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ 'Boycott'

ब‍िग बॉस 15 को इस सीजन का अपना विजेता मिल चुका है. तेजस्वी प्रकाश ने ब‍िग बॉस 15 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. उनकी जीत पर उनके फैंस बेहद खुश हैं, पर सोशल मीड‍िया का एक तबका तेजस्वी की जीत से खासा नाराज है. सोशल मीड‍िया पर तेजस्वी और ब‍िग बॉस शो के ख‍िलाफ यूजर्स अपनी नाराजगी जाह‍िर कर रहे हैं. पिछली रात जैसे ही तेजस्वी को शो का विनर अनाउंस किया गया, ट्व‍िटर पर तेजस्वी के ख‍िलाफ यूजर्स के कमेंट आने शुरू हो गए.

कई यूजर्स ने शो में तेजस्वी की जीत को फिक्स्ड बताया है तो कुछ ने प्रतीक सहजपाल को ट्रॉफी का असली हकदार कहा है. देख‍ें यूजर्स ने क्या लिखा.

यूजर्स ने शो को बताया Biased

एक यूजर ने लिखा 'नहीं, वो हकदार नहीं है, कलर्स की बहू है इसल‍िए उसे विनर बनाया गया.' दूसरे यूजर ने लिखा 'कलर्स हमेशा बायस्ड रहता है, मुझे समझ नहीं आता है कि जब तुम्हें अपने कलर्स वालों को ही जिताना होता है तो तुम डायरेक्ट ट्रॉफी कुर‍ियर कर दिया करो ना उनको...खाली में जनता का टाइम क्यों खराब करते हो...उमर को बीच से निकाल दिया और अब प्रतीक जो विनर बनने का हकदार था.' एक ने लिखा 'शर्मनाक और बेकार @itsmetejasswi वैंप बनी BB15 की व‍िनर.'

Unfair show 😡😡 #PratikSehajpaI has put his effects in the show #BoycottBiggBoss 😡😡 — Akashpardz (@Akashpardz1) January 30, 2022

Such a unfair winner ever in the history of biggboss I sware this was my last season of biggboss #boycottbiggboss — Naved Sindhi (@NavedSindhi1) January 30, 2022

No she’s not haqdaar 👎🏻👎🏻 colors ki bahu hai that’s why — Bharti Chopra (@Bharti_Chopra19) January 30, 2022

So colors you always biased, I don't get it jab tumhe apne colors walo ko hi jitana hota hai to tum direct trophy courier kar diya karo na unko... Khali mai jnta ka time ku khrab krate ho.... Umar ko bich se nikal diya or abb pratik who is deserving winner 🏆🎉🏆 #PratikSehajpaI — Saba Afeen (@Afreenansari15) January 30, 2022

Shameful and disgusting @itsmetejasswi

VAMP BANI BB15 WINNER — Manya (@Manya10420037) January 30, 2022

आगे भी पढ़‍िए. 'पूरी तरह से फिक्स्ड शो, Shame on Salman Khan'. दूसरे यूजर ने लिखा 'भीख मिली है 'भेजा' को!!! दोस्तों वूट को 1 स्टार दो ऐप स्टोर में भी!!!अब तक का सबसे बायस्ड शो...ऐतिहास‍िक विजेता प्रतीक सहजपाल.' 'दोस्तों क्यों ना अगले साल के लिए अभी से ट्रेंड कर दें #boycottbiggboss क्योंक‍ि ये एकतरफा गेम होता ही रहेगा सबके साथ..क्योंक‍ि कलर्स अपने ही एक्टर-एक्ट्रेस को जिताएंगे. प्लीज इस ट्रेंड को बनाएं...ऑड‍ियंस बेवकूफ है जो ये लोग हमसे वोट करवाके ले रहे हैं और जिताते किसी और को हैं.'

Totally fixed show, shame on salman khan too — Preetpal Singh (@08Gary1979) January 30, 2022

Bheekh mili he Bheja ko !!! Guys sare VOOT ko 1 star do App Store me abhi !!! Most biased show ever!!

HISTORIC WINNER PRATIK #PratikSehajpal — BB critic (@critic_bb) January 30, 2022

Guyzz kyu naa next year k liye abhi se trend kar de #boycottbiggboss bcoz yeh biasedness hote hi rahega sabke saath.. bcoz colors apne hi actor/actress ko jeetaayenge.. PLZZ make this trend😡 audience stupid hai jo yeh log humse vote karwaa k le rahe hai n jeetate kisi aur ko — Ketul (@Ketul20616565) January 30, 2022

Ye to pehle se pta tha!! Now we know to win bigg boss you need to be a colors face!



And galti se commoner ho k acha khel lia to unfair eviction ho jaega :)#JantaKaWinnerDrUmar



ASLI WINNER UMAR RIAZ January 30, 2022

#PratikSehajpaI one of the best of all seasons …#boycottbiggboss clearly #SalmanKhan wasn’t happy with the winner ….and in the end he says it all…”Yeh show Phir se aayega 7months later..with me or without me” I just miss the real / actual BIGGBOSS #BiggBoss15Finale #PraNiSha — Dhruvchauhan7 (@chauhandhruv77) January 30, 2022

एक यूजर ने उमर रियाज को असली विनर बताते हुए लिखा 'ये तो पहले से पता था..अब हमें समझ आया कि ब‍िग बॉस जीतने के लिए आपको कलर्स का चेहरा होना पड़ेगा...और गलती से कॉमनर होकर अच्छा खेल लिए तो अनफेयर एव‍िक्शन हो जाएगा.' ऐसे और भी कमेंट्स हैं जिससे जनता की नाराजगी साफ जाह‍िर है. लोग तेजस्वी प्रकाश को ब‍िग बॉस 15 का विनर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.

LOL

Winner is not even trending@ColorsTV @EndemolShineIND

Tumhari khairaati winner se jada #PratikSehajpaI ke charche hai..

He has won the heart of millions which is his biggest achievement than ur STUPID SHOW N TROPHY..#boycottbiggboss



REAL WINNER PRATIK SEHAJPAL pic.twitter.com/4ujKjiorEU January 30, 2022

Pratik was more deserving then tejaswi, BIGG BOSS is fully scripted not at all reallity show. Tejaswi prakash wins bb15 for colour channel not by the people... Very much disappointing show. We should boycott bigg Boss #boycottbiggboss #BB15 #PratikSehajpaI — Subhabrata karmakar (@subhrath) January 30, 2022

ये थे शो के टॉप-5 कंटेस्टेंट्स

ब‍िग बॉस 15 की ट्रॉफी तेजस्वी ने भले ही जीत ली है, पर पब्ल‍िक ने प्रतीक सहजपाल पर अपना प्यार लुटाया है. प्रतीक शो के फर्स्ट रनरअप बने हैं. करण कुंद्रा सेकेंड रनरअप रहे. वहीं टॉप 4 में आने के बाद शम‍िता शेट्टी बाहर हो गईं. न‍िशांत भट्ट ने टॉप 5 में पहुंचकर 10 लाख रुपये का ब्रीफकेस लेकर कंपटीशन से बाहर होने का फैसला लिया था.