Ms Marvel Episode 3: पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात ने दिया सरप्राइज, एक्शन अवतार में छाईं कमला खान

मिस मार्वल का तीसरा एपिसोड आ चुका है और यह काफी बढ़िया रहा. मिस मार्वल के पहले एपिसोड में हमने कमला खान (Iman Vellani) के भाई आमिर को उससे बोलते सुना था कि क्या उसके कमरे की लाइट्स को वह जलता ही छोड़ दे, क्योंकि कमला को जिन्नों से डर लगता है. तब कमला कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है. शायद ही कमला ने सोचा था कि जिन जिन्नों से डरने की बात उसका भाई कर रहा है, उन्हीं में से कुछ से उसे रूबरू होने को मिलेगा. इन्हीं जिन्नों से जुड़ी है कमला खान की पर नानी आयशा (Mehwish Hayat) की कहानी.

मेहविश ने मारी जबरदस्त एंट्री

MCU में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात ने एंट्री कर ली है. हम सभी को फवाद खान को देखने का इंतजार था, लेकिन उनसे पहले मेहविश ने दिल जीत लिया है. मिस मार्वल के दूसरे एपिसोड में कमला खान को अपनी पर नानी आयशा के बारे में पता लगाते हुए देखा गया था. कमला अपनी पर नानी आयशा का सच जानने की कोशिश में नजमा से मिलती है, जो उसके क्रश कामरान की मां भी है.

इसके बाद 1942 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले के समय को दिखाया जाता है. इस सीन में आयशा को एक गुफा में वही कड़ा मिलता है, जिसे पाकर कमला में शक्तियां आई हैं. इसी के साथ एपिसोड में जिन्नों के बारे में बताया गया है. कमला खान की मुलाकात नजमा से होती है, जो उसे बताती है कि वो जिन्न है. इसी के साथ मार्वल की दुनिया में पहली बार जिन्नों का जिक्र भी हो गया है.

शादी में परिवार संग कमला ने की मस्ती

इस एपिसोड में कमला खान को कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करने को मिला. इस बीच सेलिब्रेशन का माहौल भी था. कमला के भाई आमिर की शादी Tyesha से हो गई. इस शादी में सभी को एन्जॉय करते देखा गया. फिल्म 'हम आपके हैं कौन' के गाने 'जूते दे दो', 'जुबैदा' का 'मेहंदी है रचने वाली', फिल्म 'हड़िप्पा' का गाना 'दिल बोले हड़िप्पा', 'गुरु' का 'तेरे बिना' और फिल्म 'डॉन' का गाना 'ये मेरा दिल यार का दीवाना' जैसे गाने इस वेडिंग सीक्वेंस में सुनने को मिले, जिनपर कमला, उसके परिवार और दोस्तों ने मिलकर जबरदस्त परफॉरमेंस भी थी. साथ ही इस एपिसोड में कई इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिले.

