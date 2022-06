Jug Jugg Jeeyo Public Review: वरुण धवन-कियारा आडवाणी के फैमिली ड्रामे ने जीता दिल, यूजर्स बोले- 2022 की बेस्ट एंटरटेनर

वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो रिलीज हो गई है. फैमिली ड्रामा एंटरटेनर ये फिल्म कंप्लीट पैकेज है. क्रिटिक्स ने तो पहले ही मूवी को शानदार बता दिया है. अब पब्लिक का क्या रिएक्शन मूवी की रिलीज के बाद सामने आया है, ये भी मालूम पड़ गया है. तो देर किस बात की है जानते हैं लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है.

लोगों को पसंद आ रही फिल्म

क्रिटिक्स के साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी फिल्म जुग जुग जियो पर प्याार लुटाया है. अब पब्लिक भी इस फैमिली ड्रामा को पसंद करती दिख रही है. सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करें तो लोगों को वरुण और कियारा की जुग जुग जियो बेहद पसंद आ रही है. मूवी लवर्स में जुग जुग जियो को देखने की अलग की एक्साइटमेंट है. शायद की इससे पहले आपने ऐसा बज और एक्साइटमेंट लेवल वरुण और कियारा की फिल्म को लेकर देखा होगा. मूवी में रोमांस, कॉमेडी, हार्टब्रेक सभी एंगल मौजूद हैं. तलाक जैसे गंभीर मामले को फिल्म में कॉमेडी के जरिए बखूबी दिखाया गया है.

Those who question #VarunDhawan acting,Plz watch #JugJuggJeeyo this Friday,can’t reveal much but there is a scene towards the end of the film where Varun & #KiaraAdvani fight , trust me after watching that scene you’re thoughts about Varun will change,he has emerged as WINNER. — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) June 22, 2022

It's #JugJuggJeeyo day guysss Omg finally the day has arrived I'm getting goosebumps😭😭 Can't believe will be watching my love on big screen after such a long wait I'm so emotional and happy right now🥺 All the very besttt @Varun_dvn for your big day big bigger hugg kukoo🤗❤💯 pic.twitter.com/c15X4mEJiT — KRISHIKA AGRAWAL (@KrishikaAgrawa8) June 23, 2022

डायरेक्शन की तारीफ, सब कुछ A-वन

लोग स्क्रीनप्ले और राज मेहता के डायरेक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स ने मूवी को ब्लॉकबस्टर बता दिया है. एक यूजर ने फिल्म को साल 2022 की बेस्ट एंटरटेनर घोषित किया है. साथ ही मूवी को 4.5 स्टार दिए हैं. लोगों का मानना है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150-200 करोड़ का तगड़ा बिजनेस करेगी. कॉमेडी के साथ इमोशंस का तड़का दमदार है. म्यूजिक, स्टारकास्ट, डायरेक्शन के साथ क्लाइमेक्स भी फिल्म का प्लस पॉइंट है. यूजर ने इसे वरुण धवन के करियर की बेस्ट चॉइस बताया है. फिल्म के रियलिज्म की तारीफ हो रही है. कियारा और वरुण धवन की एक्टिंग की लोग सराहना कर रहे हैं.

#JugJuggJeeyo is a family entertainer.... Paisa vasool request all you to watch in theatres. & @Varun_dvn you are one of the underrated actor of india. 🤴🏻🤴🏻🤴🏻 — Jayesh Kanoje 🇮🇳 (@JayeshKanoje) June 24, 2022

पहले दिन कितने करोड़ कमाएगी फिल्म?

फिल्म जुग जुग जियो को मिल रहे इतने शानदार रिस्पॉन्स के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए होंगे? क्यों सही कहा ना? करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले बनी ये फिल्म यकीनन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर अनुमान है कि ये 10-13 करोड़ के बीच कमा सकती है. बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों के हिट बिजनेस के बीच माना जा रहा वरुण धवन की ये फिल्म दमदार कमाई करेगी.