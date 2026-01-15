scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

युवराज सिंह की मस्ती, सहवाग-कैफ का कॉमेडी शॉट, कपिल शर्मा शो में पहुंचे क्र‍िकेटर्स

इस वीकेंड 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' पर क्रिकेट की मेहफिल जमने वाली है. भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंडरी खिलाड़ी युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ शो पर आएंगे, जिनके साथ खूब सारी मस्ती होगी.

Advertisement
X
युवराज सिंह की मस्ती (Photo: Screengrab)
युवराज सिंह की मस्ती (Photo: Screengrab)

कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जबसे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की है, तबसे हर कोई इस शो को देखने के लिए आतुर हो गया है. अब बॉलीवुड सेलेब्स के बाद, शो में क्रिकेट का भी तड़का लगने वाला है. 

कपिल शर्मा के शो पर क्रिकेटर्स की मस्ती

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ नजर आए हैं. तीनों भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंडरी प्लेयर्स रह चुके हैं जिन्होंने अपने दम पर टीम को कई मैच जिताए. ऐसे में शो पर कपिल शर्मा उनसे ढेर सारी बातें करते नजर आए. 

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj Singh, Sanju Samson
वर्ल्ड कप से पहले नए रोल में युवराज सिंह? संजू को दी बैटिंग टिप्स, VIDEO
Yuvraj Singh
जीने के लिए 3-6 से महीने थे... कैंसर ट्रीटमेंट के दौर को याद कर भावुक हुए युवराज
Yograj On Arjun
Yuvraj के पिता ने Arjun Tendulkar की खूब तारीफ की!
युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन (Photo: PTI)
सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन
Harmanpreet Kaur, Yuvraj Singh
वर्ल्ड चैम्पियंस का सम्मान... चंडीगढ़ के स्टेडियम में युवी-हरमन के नाम पर स्टैंड्स

प्रोमो में हम कपिल को सहवाग संग मस्ती करते देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी बैटिंग से चीयर लीडर्स के थका देते थे. इसपर सभी हंसते हुए दिखाई देते हैं. आगे कपिल तीनों रिटायर्ड प्लेयर्स से पूछते हैं कि वो अब ज्यादा समय क्या करने में गुजारते हैं? तो युवराज ने कहा कि उनकी जिंदगी में आलस बढ़ गया है. वो गोल्फ खेलते हैं और अपने साथ बाकी प्लेयर्स को भी जुड़ने को कहते हैं. लेकिन कोई भी खेलने नहीं आता है. 

Advertisement

सहवाग इसके जवाब में कहते हैं कि वो खाने पर ध्यान लगाते हैं, वो गोल्फ खेलकर क्या कर लेंगे. कैफ आगे बताते हैं कि वो बाकी दोनों प्लेयर्स से बहुत गरीब हैं. सहवाग और युवराज करोड़ों कमाने वालों में से हैं. इसपर युवराज अपने दोस्त कैफ की टांग खींचते हैं. वो उनसे उनके जूते के बारे में पूछते हैं, जिसपर कैफ बताते हैं कि वो गुची ब्रैंड के जूते पहनते हैं. 

प्रोमो में आगे तीनों अलग-अलग क्रिकेटर्स की नकल उतारकर सामने वाले को पहचान कराते हैं. इसमें युवराज हरभजन सिंह की एक्टिंग करते हैं. लेकिन कैफ समझ नहीं पाते, वो उनसे थोड़ी और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं. मगर युवराज भी इसका अच्छा बदला लेते हैं. जब कैफ की बारी आती है, तो वो भी उनसे क्रिकेटर की अच्छी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं ताकि वो समझ पाएं. 

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पूरे प्रोमो में सिर्फ लाफ्टर और मस्ती दिखाई दी. फैंस इस एपिसोड को 17 जनवरी यानी शनिवार के दिन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement