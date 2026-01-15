कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जबसे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की है, तबसे हर कोई इस शो को देखने के लिए आतुर हो गया है. अब बॉलीवुड सेलेब्स के बाद, शो में क्रिकेट का भी तड़का लगने वाला है.

कपिल शर्मा के शो पर क्रिकेटर्स की मस्ती

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ नजर आए हैं. तीनों भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंडरी प्लेयर्स रह चुके हैं जिन्होंने अपने दम पर टीम को कई मैच जिताए. ऐसे में शो पर कपिल शर्मा उनसे ढेर सारी बातें करते नजर आए.

प्रोमो में हम कपिल को सहवाग संग मस्ती करते देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी बैटिंग से चीयर लीडर्स के थका देते थे. इसपर सभी हंसते हुए दिखाई देते हैं. आगे कपिल तीनों रिटायर्ड प्लेयर्स से पूछते हैं कि वो अब ज्यादा समय क्या करने में गुजारते हैं? तो युवराज ने कहा कि उनकी जिंदगी में आलस बढ़ गया है. वो गोल्फ खेलते हैं और अपने साथ बाकी प्लेयर्स को भी जुड़ने को कहते हैं. लेकिन कोई भी खेलने नहीं आता है.

सहवाग इसके जवाब में कहते हैं कि वो खाने पर ध्यान लगाते हैं, वो गोल्फ खेलकर क्या कर लेंगे. कैफ आगे बताते हैं कि वो बाकी दोनों प्लेयर्स से बहुत गरीब हैं. सहवाग और युवराज करोड़ों कमाने वालों में से हैं. इसपर युवराज अपने दोस्त कैफ की टांग खींचते हैं. वो उनसे उनके जूते के बारे में पूछते हैं, जिसपर कैफ बताते हैं कि वो गुची ब्रैंड के जूते पहनते हैं.

प्रोमो में आगे तीनों अलग-अलग क्रिकेटर्स की नकल उतारकर सामने वाले को पहचान कराते हैं. इसमें युवराज हरभजन सिंह की एक्टिंग करते हैं. लेकिन कैफ समझ नहीं पाते, वो उनसे थोड़ी और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं. मगर युवराज भी इसका अच्छा बदला लेते हैं. जब कैफ की बारी आती है, तो वो भी उनसे क्रिकेटर की अच्छी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं ताकि वो समझ पाएं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पूरे प्रोमो में सिर्फ लाफ्टर और मस्ती दिखाई दी. फैंस इस एपिसोड को 17 जनवरी यानी शनिवार के दिन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

