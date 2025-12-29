'काश मैं लड़का होती...', धुरंधर की स्क्रिप्ट पढ़कर बोलीं यामी गौतम, आदित्य धर ने दिया ये जवाब

एक्ट्रेस यामी गौतम और डायरेक्टर आदित्य धर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं. नवंबर में जहां यामी ने अपनी फिल्म हक से लोगों का दिल जीता को वहीं दिसंबर में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया. अब एक्ट्रेस यामी ने फिल्म धुरंधर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

और पढ़ें

बता दें कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर', पठान, जवान और एनिमल जैसी बड़ी हिट फिल्मों को पीछे छोड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है. ऐसे में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले यामी ने बताया कि वह एक एक्टर के तौर पर धुरंधर का हिस्सा बनने के लिए कितनी एक्साइटेड थीं.

धुरंधर को लेकर क्या बोलीं यामी?

न्यूज 18 शोशा से बात करते हुए एक्ट्रेस यामी ने कहा, 'जब मैंने उनकी अगली स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैंने उनसे कहा कि यह उन कुछ खास पलों में से एक था जब मुझे लगा कि काश मैं एक लड़का होती. स्क्रिप्ट बहुत शानदार है. यह एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है. हालांकि, उन्होंने (आदित्य) तुरंत यह भी कहा कि वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं. फिर भी, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है. हम उस प्रोफेशनल लाइन का सम्मान करते हैं. मुझे नहीं लगता कि वह लाइन धुंधली होनी चाहिए. हम इस बारे में बहुत क्लियर हैं.'

Advertisement

'अगर उन्हें लगता है कि वह जिस रोल के लिए लिख रहे हैं, उसके लिए कोई और बेहतर फिट होगा, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. यह समझ शुरू से ही थी.' बता दें कि इसी सिलसिले में यामी का नाम 'धुरंधर' के क्रेडिट्स में भी आया है, जहां आदित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया है.

मैं बहुत खुशकिस्मत हूं- यामी गौतम

काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा, 'एक समय था जब एक्ट्रेसेस से उनकी शादी और मां बनने की बात छिपाने के लिए कहा जाता था. आज बहुत कुछ बदल गया है. मैं अभी भी यहीं हूं. हम अभी भी बात कर रहे हैं. मुझे खुशी है कि मैं काम करना जारी रखे हुए हूं. यह इंडस्ट्री हमें खुद होने की जगह दे रही है. यह बहुत अच्छी बात है कि मैं काम कर सकती हूं और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दे सकती हूं. मेरे मामले में, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि जब हम काम पर होते हैं और शूटिंग कर रहे होते हैं, तो मेरी मां मेरे और आदित्य दोनों के लिए होती हैं.'

धुरंधर फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई

बता दें कि फिल्म धुरंधर ने इस समय बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई हैं. महज 24 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन जैसे सितारे नजर आए हैं.

---- समाप्त ----