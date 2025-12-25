न कोई प्रपोजल, न दिखावा... रीति-रिवाजों से आदित्य संग पहाड़ों में यामी ने लिए थे 7 फेरे

फिल्म मेकर आदित्य धर फिल्में भले ही खतरनाक बनाते हों लेकिन दिल से वो बहुत सिंपल हैं. डायरेक्टर ने एक्ट्रेस यामी गौतम से 2021 में इंटीमेट वेडिंग की थी. कपल का एक बेटा वेदाविद भी है. यामी ने हाल ही में इस बारे में बात की और बताया कि क्यों उनकी शादी बहुत ही निजी और सादगी भरी थी. कपल ने बिना किसी दिखावे या फिल्मी अंदाज के सात फेरे लिए थे. किसी ने किसी को फिल्मी प्रपोजल नहीं दिया.

‘कोई प्रपोज करने वाला पल नहीं था’

यामी ने बताया कि आदित्य के साथ उनका रिश्ता फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमोशन के दौरान धीरे-धीरे आगे बढ़ा. उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से कहा कि- कोई ऐसा पल नहीं था कि कोई घुटनों पर बैठकर प्रपोज करे या कुछ फिल्मी हो. हम दोनों बस ये जानते थे कि हमें शादी करनी है. हमारे परिवार भी एक-दूसरे से बहुत खुश और सहमत थे. यामी ने ये भी कहा कि अगर कोरोना नहीं भी होता, तब भी मैं बिल्कुल ऐसी ही शादी करना चाहती थीं. बस कुछ अपने लोग, परिवार का आशीर्वाद और नेचर के बीच- मैं यही चाहती थी.

‘हम चाहते थे कि शादी रस्मों पर आधारित हो’

अपनी पहाड़ों में हुई शादी के बारे में यामी ने कहा कि दोनों के लिए परंपराएं बहुत मायने रखती हैं. वो बोलीं- हम चाहते थे कि शादी दिखावे से ज्यादा रस्मों पर आधारित हो. हमें अपनी परंपराएं और हिंदू संस्कृति बहुत पसंद हैं. शादी के समय बोला गया हर मंत्र और हर बात का एक मतलब होता है. खुले आसमान के नीचे देवदार के पेड़ों के बीच शादी होना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था. हम दोनों का दिल उन्हीं पहाड़ों में था.

मां और नानी का आशीर्वाद पहनकर शादी

यामी के लिए सबसे भावुक पल ये था कि उन्होंने शादी में क्या पहना. उन्होंने कहा- मेरी मां की साड़ी मेरे लिए हमेशा खास थी. मैं बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखना चाहती थी, जैसे उन्होंने अपनी शादी में पहना था. मैंने खुद मेकअप किया. पहले लगा था कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन सब ठीक हो गया. मेरे बाल सुरिली ने किए.

यामी ने बताया कि उन्होंने 'रीडा' दुपट्टा और पहाड़ी नथ भी पहनी थी, जो उनकी नानी और मायके वालों ने उन्हें दिया था. वो बोलीं- मेरी नानी ने ये मेरे जन्म के बाद से संभालकर रखा था. मैं बिल्कुल ऐसे ही शादी करना चाहती थी. उस पल में मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी.

‘ग्रीन फॉरेस्ट’ हैं आदित्य

यामी ने आदित्य की छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया जो उन्हें बहुत खास लगीं. वो बोलीं- आर्टिकल 370 के प्रमोशन के दौरान जब मैं प्रेग्नेंट थीं, तब आदित्य ने उनका पूरा ध्यान रखा. वो बस ये चाहते थे कि मैं आराम से रहूं. उन्होंने मेरे लिए तकिया ला दिया. बाद में इंटरनेट पर लोग आदित्य को ‘ग्रीन फॉरेस्ट’ कहने लगे.

'उरी की शूटिंग के दौरान मैं जमीन पर बैठकर खाना खा रही थीं और आदित्य ने उन्हें अपनी डायरेक्टर की कुर्सी ऑफर कर दी. उन्होंने कहा कि इतने सालों में किसी ने ऐसा खुद से नहीं किया था.'

यामी ने बताया कि शादी के सभी पल खास थे. उन दोनों के परिवार भी आपस में घुलमिल गए थे. वो लोग किचन में साथ खाना बना रहे थे. बिना किसी दिखावे के सब आपस में बातचीत कर रहे थे. ये दिखाता है कि शादी दो परिवारों की होती है, सिर्फ दो लोगों की नहीं. वहां एक दूसरे के लिए सिर्फ सम्मान था.

