कौन हैं 1.11 करोड़ देकर राजपाल की मदद करने वाले राव इंद्रजीत सिंह? खुद धोखाधड़ी में फंसे, लंबी है क्रिमिनल हिस्ट्री

अपनी कॉमेडी से सालों से दर्शकों को राजपाल ने एंटेरटेन किया है. फिर हेरा फेरी, दे दना दन, भागम भाग, हंगामा, भूल भुलैया जैसी फिल्में कर उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया. लेकिन जब वो मुश्किल में फंसे तो इंडस्ट्री ने उनका बढ़-चढ़कर साथ दिया. 9 करोड़ के कर्ज में डूबे राजपाल को तिहाड़ जेल से निकालने की कोशिश में पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है.

कई सेलेब्स ने राजपाल को फाइनेंसियल सपोर्ट दिया है. इसमें 1.11 करोड़ की धनराशि जिसने दी है, उस शख्स का नाम है राव इंद्रजीत सिंह. इंटरनेट पर राव इंद्रजीत को गूगल किया जा रहा है. यूजर्स जानना चाहते हैं आखिर कौन है इंद्रजीत, जिन्होंने राजपाल की बुरे वक्त में दिल खोलकर मदद की है. जानते हैं इस रिपोर्ट में....

कौन हैं राव इंद्रजीत?

राव इंद्रजीत पेशे से म्यूजिक प्रोड्यूसर और जेम ट्यून्स म्यूजिक लेबल के फाउंडर हैं. उन्होंने इस कंपनी को 2006 में खोला था. अपने इस बैनर तले उन्होंने कई हरियाणवी और पंजाबी गानों को बनाया है. जेम ट्यून्स हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर 4.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. वहीं पंजाबी चैनल के 3.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. राव की ये कंपनी पंजाबी, राजस्थानी, भक्ति, हरियाणवी और गजल को लेकर अलग चैनल चलाती है. हाल ही में इस लेबल ने अपने ऑरिजनल डिजीटल कंटेंट को यूट्यूब सीरीज 'स्टोन पेपर सीजर' के साथ एक्सपैंड किया है. इसमें कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने काम किया है. इसी लेबल के अंडर शहबाज बदेशा ने सॉन्ग 'फेम देख' से सिंगिंग डेब्यू किया है. इंस्टा पर राव इंद्रजीत के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कंट्रोवर्सी में रहे राव इंद्रजीत

राव इंद्रजीत का विवादों से भी पुराना नाता रहा है. 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनके दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक स्थित 10 ठिकानों पर रेड मारी थी. ED ने उनकी 5 लग्जरी गाड़ियां, बैंक लॉकर्स, 17 लाख कैश के अलावा कई दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस को सीज किया था. इतना ही नहीं इंद्रजीत पर 2024 में रोहतक में एक बिजनेसमैन के मर्डर का चार्ज भी लगा था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस केस से बचने के लिए वो मर्डर के बाद मिडिल ईस्ट भाग गए थे. उनपर जबरन वसूली, धोखाधड़ी, अवैध गतिविधियां करने, धमकाने के भी चार्ज हैं. राव और उनकी टीम के खिलाफ हरियाणा, यूपी पुलिस ने 15 से ज्यादा केस और चार्जशीट दाखिल की थीं. पिछले साल 18 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी, हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. इस केस में राव इंद्रजीत का नाम भी सामने आया था. सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर हुई फायरिंग में भी राव का नाम सुनने को मिला था.

हालांकि राव ने इन आरोपों को हमेशा से नकारा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गैंगस्टर नहीं हैं, बल्कि उन्हें गैंगस्टर बनाया जा रहा है. राव के मुताबिक, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. क्योंकि पुलिस के 4-5 लोगों पर उन्होंने बार-बार आरोप लगाए हैं. इसलिए ये लोग उनके पीछे पड़े हैं.

