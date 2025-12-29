करण जौहर की 'होमबाउंड' ने बदली एक्टर की जिंदगी, मिलने लगे फिल्मों के ऑफर्स, बोला- इंडस्ट्री में...

एक्टर विशाल जेठवा पिछले काफी समय से एक्टिंग की दुनिया में शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. बड़ी कमर्शियल फिल्मों से लेकर छोटी फिल्मों में भी विशाल अपना जलवा बिखेर चुके हैं. हाल ही में आई उनकी 'होमबाउंड' फिल्म ने दुनियाभर में नाम कमा लिया है.

विशाल जेठवा की बदल गई जिंदगी

'होमबाउंड' जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है, वो कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाकर तारीफें बटोर चुकी है. ये फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री के लिए भी चुनी जा चुकी है. हालांकि, अभी फाइनल लिस्ट में इस फिल्म का आना अभी बाकी है. लेकिन फैंस को पूरी उम्मीद है कि 'होमबाउंड' इस साल ऑस्कर्स में जाकर इंडिया का नाम जरूर रौशन करेगी.

अब 'होमबाउंड' को मिल रही इतनी तारीफों के बीच, फिल्म के एक्टर विशाल जेठवा की किस्मत पलटी है. पिंकविला संग बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं. विशाल ने कहा, 'अब मुझे ढेर सारे अलग-अलग तरह की फिल्में आने लगी हैं, जो पहले कभी नहीं आती थीं. एक ही तरह की फिल्में मिलती रहती थीं, तो लगता था कि अरे यार, अब क्या करूं? हमेशा एक ही जॉनर में तो काम नहीं करना चाहता. एक ही तरह का रोल बार-बार भी नहीं करना चाहता.'

'लेकिन अब जो स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूं, वो पहले वाली फिल्मों से थोड़ी अलग हैं. तो हां, ये अच्छी बात है. होमबाउंड की कामयाबी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है इंडस्ट्री में. करियर में सफलता मिली, नाम हुआ, अच्छे-अच्छे ऑफर आने लगे और होमबाउंड मेरी जिंदगी की सबसे यादगार फिल्मों में से एक रहेगी. बहुत सारे कारणों से.'

बता दें कि विशाल जेठवा ने रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 2', सलमान खान की 'टाइगर 3' और काजोल की 'सलाम वेंकी' जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा, वो टेलीविजन के भी बड़े-बड़े शोज में नजर आ चुके हैं. मगर 'होमबाउंड' में उन्होंने अपने काम से कई फिल्ममेकर्स को इंप्रेस कर दिया है. अब विशाल जेठवा आगे कौनसी फिल्म में नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा.

