'धुरंधर 2' में दिखेंगे विक्की कौशल, अपना स्पाई यूनिवर्स खड़ा कर रहे आदित्य धर?

विक्की की कथित प्रेजेंस को और भी रोचक बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक और कैमियो नहीं होगा. बताया जा रहा है कि विक्की, आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' के अपने पॉपुलर रोल मेजर विहान शेरगिल के रूप में दोबारा नजर आएंगे.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में होंगे विक्की कौशल? (Photo: Screengrab)

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ढेरों अफवाहें फैली हुई हैं. कुछ वक्त पहले बताया गया था कि इस सीक्वल की कास्ट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. अक्षय खन्ना अपने फ्लैशबैक सीक्वेंस के जरिए फिल्म में नजर आएंगे. तो वहीं नई रिपोर्ट्स का दावा है कि विक्की कौशल भी रणवीर सिंह की फिल्म में शामिल हो चुके हैं. अगर यह सच है, तो यह धुरंधर यूनिवर्स को काफी बड़ा बन सकता है.

विक्की की कथित प्रेजेंस को और भी रोचक बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक और कैमियो नहीं होगा. बताया जा रहा है कि विक्की, आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' के अपने पॉपुलर रोल मेजर विहान शेरगिल के रूप में दोबारा नजर आएंगे. खबरों की मानें तो आदित्य ने 'धुरंधर 2' में स्टार पावर जोड़ रहे हैं. लेकिन इसके बारे में उन्होंने चुप्पी भी साधी हुई है.

धुरंधर 2 में होंगे विक्की कौशल?

डायरेक्टर धुरंधर यूनिवर्स को बनाने का प्लान बना रहे हैं. ऐसे में उन्होंने दोनों कहानियों की टाइमलाइन में अंतर के बावजूद उरी से एक ट्रैक को चतुराई से 'धुरंधर 2' में जोड़ा है. 'उरी' से विक्की का किरदार इस फिल्म में पेश किया जाएगा. वैसे ये किरदार 2016 में सेट है. हालांकि यह साफ नहीं है कि विक्की कौशल और रणवीर सिंह के किरदार एक-दूसरे से मिलेंगे या नहीं. कैमियो में कुछ एक्शन ब्लॉक्स शामिल हैं.

यह एक चालाकी से रची गई कहानी और क्रॉसओवर दिखाने वाला है. आदित्य लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं. वो बहुत सोच-समझकर एक स्टैंडअलोन सीक्वल के बजाय एक जुड़े हुए सिनेमाई यूनिवर्स की नींव रख रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि विक्की ने कथित तौर पर फिल्म के अपने हिस्से की शूटिंग पिछले साल ही कर ली थी. यहां तक कि पहली 'धुरंधर' थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ये सब हो चुका था.

खबरों की मानें तो विक्की कौशल, डायरेक्टर आदित्य धर के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं. डायरेक्टर को भविष्य में एक स्पिन-ऑफ की नींव रखने वाले सीक्वेंस डिजाइन करने में खुशी है. इससे ये कयास बढ़ रहे हैं कि मेजर विहान शेरगिल की वापसी एक छोटे कैमियो तक सीमित नहीं रहेगी और आगे चलकर एक बड़ी स्टोरीलाइन की ओर जाएगी.

कैसा है आदित्य और विक्की का रिश्ता?

विक्की कौशल और आदित्य धर का प्रोफेशनल रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था. आदित्य ने 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. विक्की कौशल और यामी गौतम स्टारर यह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसने चार नेशनल अवॉर्ड जीते. इस साझेदारी ने दोनों के करियर को मजबूत किया और मॉर्डन हिंदी वॉर फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया.

उरी के बाद विक्की और आदित्य की जोड़ी 'द इमॉर्टल अश्वत्थामा' लेकिन साथ आने वाली थी. ये एक महत्वाकांक्षी साइ-फाई प्रोजेक्ट था, जिसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया था. लेकिन पिक्चर के मेगा बजट के कारण ये पोस्टपोन होती गई और फिर अंत में बंद पड़ गई. उस झटके के बावजूद दोनों की आपसी दोस्ती बरकरार है. 'धुरंधर' की तारीफ करने वाले पहले एक्टर्स में विक्की कौशल का नाम था. तब आदित्य ने कहा था कि विक्की भी उनके धुरंधर हैं.

---- समाप्त ----
