इश्क के महीने में रोमांस के अलग-अलग रंग ला रहीं ये बॉलीवुड लव स्टोरीज... मूवी डेट के लिए हैं परफेक्ट!

फरवरी की 7 तारीख आते ही जैसे हवाओं में गुलाबी रंग घुलने लगता है. कहने के लिए वैलेंटाइन्स वीक की गुलाबी रौनक सात दिन की होती है, लेकिन फरवरी का ऑरा ही ऐसा है कि ये पूरा महीना मोहब्बत का महीना लगता है. अगर इस महीने में मोहब्बत की फीलिंग को कायदे से सेलिब्रेट करने वाली मूवीज मिल जाएं, तो मजा ही दोगुना हो जाता है. और रोमांस वो एक डिपार्टमेंट है, जिसमें बॉलीवुड का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता! तो तैयार हो जाइए वैलेंटाइन्स वीक की शुरुआत से लेकर फरवरी के अंत तक बड़े पर्दे पर मोहब्बत के अलग-अलग रंग बिखरने वाले हैं.

और पढ़ें

लव स्टोरी और सर्वाइवल

इंस्टाग्राम का क्रिएटर कल्चर और एक सर्वाइवल थ्रिलर कहानी लेकर 13 फरवरी को आ रही है फिल्म ‘तू या मैं’. इस फिल्म में ‘द वाइट टाइगर’, ‘हॉस्टल डेज’ और ‘खो गए हम कहां’ जैसे शोज में दमदार काम कर चुके आदर्श गौरव लीड रोल में हैं. एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर फीमेल लीड हैं. ‘तू या मैं’ यंग रोमांस है, जिसमें ये यंग जोड़ी बहुत फ्रेश लग रही है. फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और ट्रेलर में यंग रोमांस के साथ खूंखार मगरमच्छ से जान बचाने की जंग जनता को अपील कर रही है. फिल्म का माहौल अच्छा बन रहा है और जनता इसे मौका देने के मूड में नजर आ रही है. यहां देखें 'तू या मैं' का ट्रेलर:

रोमांस और रिवेंज

13 फरवरी को ‘तू या मैं’ के साथ एक बहुत दमदार फिल्म क्लैश होने जा रही है— ‘ओ रोमियो’. ‘हैदर’ और ‘कमीने’ के बाद डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर फिर साथ आ रहे हैं. खूंखार गैंगस्टर बने शाहिद की लव इंटरेस्ट का रोल तृप्ति डिमरी कर रही हैं. नाना पाटेकर सॉलिड सपोर्टिंग किरदार में हैं और ‘लैला मजनूं’ फेम अविनाश तिवारी विलेन के रोल में हैं. ‘ओ रोमियो’ के ट्रेलर को जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और गाने भी पसंद किए जा रहे हैं. और शाहिद कपूर को सनकी टाइप आशिक रोल में देखना तो वैसे भी ‘कबीर सिंह’ (2019) के बाद हर बॉलीवुड लवर की फैंटेसी है. यहां देखें 'ओ रोमियो' का ट्रेलर:

Advertisement

दौड़ते-भागते शहर में ‘इश्क’

अभी तक प्रॉमिसिंग नजर आए दो पॉपुलर यंग एक्टर्स सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर एक अर्बन लव स्टोरी में साथ आ रहे हैं. 20 फरवरी को रिलीज होने जा रही ‘दो दीवाने सहर में’ के टाइटल में वर्ड-प्ले है. सिद्धांत का हीरो ‘श’ को ‘स’ बोलता है, इसलिए उसकी जुबान से निकलने पर ‘शहर’ का ‘सहर’ हो जाता है. ये लड़का थोड़ा ड्रीमलैंड में और हवाई किलों में रहता है.

मृणाल एक एम्बिशियस लड़की के किरदार में हैं, जो अपने लिए, अपने करियर के लिए जीने में यकीन रखती हैं. मगर ‘इश्क’ तो RAC टिकट के साथ एक सीट पर एडजस्ट कर जाने वाली सवारियों का सफर होता है. क्या दो अलग नेचर वाली ये सवारियां ट्रेन का फाइनल टर्मिनल आने तक सीट पर बनी रहेंगी या अलग-अलग स्टेशन पर उतर लेंगी? ‘दो दीवाने सहर में’ का ट्रेलर दिलचस्प है और इसका फील बहुत प्यारा है. यहां देखें 'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर:

एक आइकॉनिक आशिक की वापसी

हिंदी सिनेमा के ऑनस्क्रीन मजनुओं की लिस्ट में राधे भैया का नाम गोल्डन कलर से लिखा जा चुका है. कल्ट फिल्म बन चुकी सलमान खान की ‘तेरे नाम’ (2003) 27 फरवरी को एक बार फिर से रिलीज हो रही है. 23 साल बाद री-रिलीज हो रही ‘तेरे नाम’ अपने दौर में इश्क के बीमारों के लिए एंटीबायोटिक का काम खूब कर चुकी है.

Advertisement

पिछले कुछ सालों से विस्फोटक तेवर वाले प्रेमियों का ऑनस्क्रीन जलवा खूब रहा है. OG एल्फा-मेल राधे भैया की वापसी भी थिएटर्स में अच्छी-खासी भीड़ जुटा सकती है. एक दिलचस्प बात ये भी है कि अब एक पूरी पीढ़ी ऐसी हो चुकी है, जिसने सलमान का ये अवतार देखा ही नहीं है. उनके लिए भी ‘तेरे नाम’ एक एक्साइटिंग फिल्म हो सकती है. यहां देखें 'तेरे नाम' का ऑरिजिनल ट्रेलर:

फरवरी में अगर आप मूवी डेट प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चार सॉलिड ऑप्शन इस महीने थिएटर्स में मौजूद रहेंगे. यंग रोमांस से लेकर आइकॉनिक ‘तेरे नाम’ तक, थिएटर्स में मोहब्बत के ये रंग जनता को कितने पसंद आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा.

---- समाप्त ----