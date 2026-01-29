शांत स्वभाव का है अक्षय का बेटा-गुस्सैल है बेटी, ट्विंकल बोलीं- लोग फायदा उठा लेते हैं

एक्ट्रेस से ऑथर बनीं ट्विंकल खन्ना अक्सर पेरेंटिंग पर बात करती हैं. वो बताती हैं कि कैसे वो अपने बच्चों से हर टॉपिक पर डिस्कशन करती हैं. ट्विंकल और अक्षय के दो बच्चे हैं- बेटा आरव भाटिया (24 साल) और बेटी नितारा भाटिया (13 साल). ट्विंकल ने बताया कि उनके दोनों बच्चों का नेचर एक दूसरे से बेहद अलग है. बेटी जितनी गुस्सैल है तो बेटा उतना ही शांत स्वभाव का है.

बेटी से हुआ ट्विंकल का झगड़ा

अपनी नई किताब Mrs Funnybones Returns के बारे में बात करते हुए ट्विंकल ने अपनी पैरेंटिंग सोच समझाई. जब उनसे पूछा गया कि क्या पीढ़ियों के अंतर को समझने के लिए मांओं को थेरेपी की जरूरत होती है, तो द प्रिंट से उन्होंने कहा- मैं अपनी बेटी से यही बात कर रही थी और हमारी इस पर बहस हो गई. हम सफर में थे. उस वक्त मैं गलत थी और वह सही थी. मुझे उसे कहना पड़ा कि मुझसे परफेक्ट होने की उम्मीद मत करो. मैं भी गलतियां करती हूं. मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं.

'हां, मैं थोड़ी ज्यादा मैच्योर और समझदार हूं, लेकिन परफेक्ट नहीं. मुझे जैसा हूं, वैसा ही स्वीकार करो. और मुझे लगता है कि बच्चों को यही स्वीकार करना सीखना चाहिए.'

थेरेपी पर बात करते हुए ट्विंकल ने आगे कहा- थेरेपी को लेकर एक खतरा भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग सच में थेरेपी नहीं लेते. वो इंस्टाग्राम पर दिखने वाली अधूरी और फिल्टर की हुई थेरेपी देखकर वही बातें दोहराने लगते हैं, जो खतरनाक है. मैं पूरी तरह मानती हूं कि हमें थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने दिमाग और समस्याओं को समझ पाते हैं और बेहतर माता-पिता और इंसान बनते हैं. लेकिन अधूरी इंस्टाग्राम साइकोलॉजी बहुत नुकसानदेह है.

डेटिंग को लेकर सलाह

इसके बाद उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने बेटे आरव को डेटिंग को लेकर क्या सलाह दी है. इस पर ट्विंकल ने कह- बच्चों को सलाह देते वक्त उनकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए. मेरा बेटा बचपन से ही बहुत दयालु और नरम दिल का है. सिर्फ डेटिंग में ही नहीं, दोस्ती और बाकी रिश्तों में भी. मुझे उसे हमेशा यह कहना पड़ा कि अपनी सीमाएं तय करना सीखो, क्योंकि ज्यादा उदार होने से लोग फायदा उठा सकते हैं.

बेटी नितारा के बारे में उन्होंने कहा- मेरी बेटी से मैं कहती हूं कि उसे अपनी सीमाएं थोड़ी कम करनी चाहिए. वह सिर्फ 13 साल की है और थोड़ी कम एग्रेसिव होनी चाहिए. चाहे डेटिंग हो, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता- सलाह वही रहती है. बेटे से कहती हूं थोड़ा ज्यादा मजबूत बनो और बेटी से कहती हूं थोड़ा नरम बनो.

