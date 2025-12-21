'इतना बुरा करने का...', बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर बोलीं फलक नाज, शेयर किया वीडियो

एक बार फिर पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़क उठी है. कट्टरपंथ का खौफनाफ चेहरा भी सामने आया है. जहां मयमनसिंह जिले में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले को लेकर भारत में गुस्सा देखा जा रहा है. इस बीच एक्ट्रेस फलक नाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर रिएक्शन दिया है.

टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने अपने इंस्टाग्राम पर रविवार को एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत परेशान करने वाली वीडियो देखी, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है. बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं उम्मीद करती हूं कि जो बांग्लादेश में हुआ, दोषियों को सजा मिले. कड़ी से कड़ी सजा मिले. इतना बुरा करने का किसी को हक नहीं. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसे देखकर सॉरी फील हो रहा है.'

मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं देखती- फलक

एक्ट्रेस फलक ने आगे कहा, 'मैंने दो तीन दिन पहले नकाब को लेकर वीडियो बनाया कि नकाब क्यों हटाया? बहुत से हिंदू भाई-बहनों को लगता है कि मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हक में बात करती हूं और मैं हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती. मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं देखती हूं. मैं सिर्फ सही देखती हूं और सही का साथ ही देती हूं. अगर हिंदू गलत होंगे तो बोलूंगी. मुस्लिम गलत होंगे तो मुस्लिम को बोलूंगी. जो मैंने पहले भी बोला था. मेरे लिए मानवता पहले है.'

क्या हुआ बांग्लादेश में?

बता दें कि गुरुवार को मयमनसिंह जिले के बलुका इलाके में हुई थी. 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे. उन्हें कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. उसके बाद शव को आग के हवाले कर दिया. वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को इस लिंचिंग की कड़ी निंदा की और कहा कि नए बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है.

