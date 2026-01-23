गणतंत्र दिवस का मौका हो और सिनेमाघरों में देशभक्ति या किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म न हो, ऐसा अब कम ही देखने को मिलता है. 26 जनवरी का वीकेंड बॉलीवुड के लिए हमेशा से 'गोल्डन पीरियड' रहा है. इस दौरान रिलीज होने वाली फिल्मों को न केवल छुट्टियों का फायदा मिलता है, बल्कि दर्शकों का जोश भी बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर देता है.

और पढ़ें

पिछले कुछ सालों में इस खास दिन ने बॉलीवुड को 'पठान' जैसी 1000 करोड़ी फिल्म दी है, तो वहीं 'एयरलिफ्ट' और 'उरी' जैसी फिल्मों ने देशभक्ति के जज्बे को नई ऊचाइंयों पर पहुंचाया है. जानिए किन फिल्मों ने गणतंत्र दिवस पर अपना जलवा दिखाया.

शाहरुख खान का जबरदस्त कमबैक

साल 2023 में गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया कि सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. शाहरुख खान की चार साल बाद वापसी और ऊपर से छुट्टी का दिन फिल्म ने पहले दिन ही 57 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ओपनिंग की थी. 26 जनवरी को इस फिल्म ने अकेले हिंदी भाषा में करीब 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने बॉलीवुड के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 1050 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन अपने नाम किया.

Advertisement

फाइटर ने भी दिखाया दम

पठान के बाद साल 2024 में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की 'फाइटर' 25 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी. गणतंत्र दिवस के दिन यानी यानी 26 जनवरी को इस फिल्म ने करीब 40 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था. भारतीय एयरफोर्स पर आधारित इस फिल्म ने दुनियाभर में 359 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'पद्मावत' की ब्लॉकबस्टर सफलता

साल 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' 25 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कई राज्यों में बैन का सामना भी करना पड़ा था लेकिन भारी विरोध के बावजूद दर्शकों का हुजूम थियेटर्स तक पहुंचा. 26 जनवरी को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये का जोरदार कलेक्शन किया था. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म ने भारत में 302 करोड़ और दुनियाभर में 585 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.

अक्षय कुमार की भी दिखा जादू

इसके अलावा देशभक्ति फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार के लिए रिपब्लिक डे काफी लकी साबित होता था. उनकी फिल्में जैसे 'बेबी' (2015) और 'एयरलिफ्ट' (2016) इसी दौरान रिलीज हुईं. 'एयरलिफ्ट' ने जहां दुनियाभर में 210 करोड़ रुपये की सुपरहिट कमाई की थी, वहीं 'बेबी' ने भी 142 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर अपनी छाप छोड़ी थी.

Advertisement

ऋतिक और शाहरुख का दिखा क्लैश

2017 का गणतंत्र दिवस इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस दिन शाहरुख खान की 'रईस' और ऋतिक रोशन की 'काबिल' के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी. दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला. एक तरफ जहां रईस के बायकॉट का फायदा काबिल हो हुआ तो वहीं शाहरुख ने अपने दम पर फिल्म को 100 करोड़ रुपये पहुंचाया. 'रईस' ने 26 जनवरी को 26.30 करोड़ रुपये कमाए और उसका लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 285 करोड़ रुपये रहा. वहीं 'काबिल' ने भी पीछे न रहते हुए 26 जनवरी को 18.70 करोड़ का बिजनेस किया और कुल 208 करोड़ रुपये के साथ हिट साबित हुई.

अब बॉर्डर 2 पर अटकी सभी की निगाहें

इन फिल्मों के आंकड़ों के बीच अब सभी की निगाहें सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पर टिकी हुई हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनी देओल बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और 26 जनवरी के दिन ये फिल्म कितना बिजनेस कर पाएगी, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी.

---- समाप्त ----