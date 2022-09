Thank God Poster Release: चित्रगुप्त बने अजय देवगन, बोले- इस दीवाली होगा सबके कर्मों का हिसाब

अजय देवगन के फैंस के लिए खुशखबरी आ गई है. अब उन्हें अपने स्टार को वापस बड़े पर्दे पर देखने के लिए ज्यादा हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो खुद ही सारा हिसाब-किताब कर लेंगे. जी हां, क्योंकि अजय अब चित्रगुप्त जो बनने वाले हैं. अजय ने ट्वीट कर अपने आने वाली फिल्म की जानकारी दी है. इस फिल्म के पोस्टर को देख के तो आप भी खुद को थैंक गॉड कहने से रोक नहीं पाएंगे.

थैंक गॉड का पोस्टर रिलीज

अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड का पोस्टर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगे. काफी समय से फैंस इस फिल्म के इंतजार में थे. जिसकी खुद स्टार कास्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी है. फिल्म के पोस्टर में अजय देवगन एक सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं. ब्लैक सूट में अजय जहां बेहद डैशिंग लग रहे हैं. वही उनके चेहरे पर एक कॉमेडी वाली झलक भी देखने को मिल रही हैं.

थैंक गॉड एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी. इस फिल्म को इंद्र कुमार डायरेक्ट करेंगे. फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी,जो कि दीवाली का दिन है. अजय देवगन ने ट्वीट कर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की भी डेट बताई है. कल यानी शुक्रवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. अजय ने ट्वीट कर लिखा- 'इस दिवाली, आपके परिवार और आपके साथ एक खेल खेलने आ रहे हैं चित्रगुप्त. थैंक गॉड ट्रेलर कल रिलीज होगा. फिल्म 25 अक्टूबर को देखें'.

This Diwali, Chitragupt is coming to play the game of life with you and your family! #ThankGod trailer out tomorrow.

In cinemas on October 25.@SidMalhotra @Rakulpreet pic.twitter.com/78fjGfsUkq