'हॉलीवुड में काम करके प्रियंका कर रहीं खुद की मदद, साउथ एशियन्स की नहीं', बोलीं एक्ट्रेस श्वेता केसवानी

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज के समय में ग्लोबल स्टार हैं. इंडियन सिनेमा के अलावा उनका हॉलीवुड में भी बोलबाला है. बॉलीवुड में अपना कदम रखने के बाद, प्रियंका ने अपनी पहचान हॉलीवुड के जरिए दुनियाभर में बनाई. लेकिन एक्ट्रेस श्वेता केसवानी का मानना है कि प्रियंका ने साउथ एशियन्स के लिए हॉलीवुड में कोई खास योगदान नहीं दिया.

प्रियंका को लेकर क्या बोलीं श्वेता केसवानी?

श्वेता ने हाल ही में इंडिया टुडे/आजतक से खास बातचीत में अपनी हॉलीवुड जर्नी पर बात की. श्वेता, पिछले एक दशक से हॉलीवुड में हैं. उन्होंने भी कई हॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. श्वेता ने ग्लोबल स्टार प्रियंका के लिए कहा, 'मुझे लगता है कि प्रियंका ने जो हासिल किया है, वो काबिल-ए-तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन वो मिंडी कलिंग नहीं हैं. वो दूसरे साउथ एशियन्स लोगों की मदद नहीं कर रही हैं.'

'सच कहूं तो वो बस अपनी मदद कर रही हैं. वो पूरी तरह से अपने बारे में सोचती हैं. मिंडी कलिंग जो करती हैं वो अद्भुत है क्योंकि वो असलीयत में राइटिंग, प्रोडक्शन और दूसरे साउथ एशियन लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, जो कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है.'

हॉलीवुड में कैसी है श्वेता केसवानी की जर्नी?

Advertisement

श्वेता केसवानी हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में अपने काम करने के एक्सपीरियंस पर भी बात की. श्वेता ने कहा है कि हॉलीवुड में भी कुछ ग्रुप्स बने हैं. कई लोग आपस में अपना गुट बना लेते हैं, जिसमें वो कुछ लोगों को पसंद और नापसंद करते हैं.

बता दें कि श्वेता केसवानी इंडियन टेलीविजन का जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स जैसे 'बा, बहू और बेबी', 'कहानी घर घर की' में काम किया है. श्वेता जल्द हॉलीवुड की टीवी सीरीज 'लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू' के एक एपिसोड में भी नजर आएंगी. बात करें प्रियंका चोपड़ा के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस जल्द एस.एस.राजामौली और महेश बाबू की फिल्म में दिखाई देंगी, जिसका टाइटल अभी के लिए मेकर्स ने 'ग्लोबट्रॉटर' रखा है. उन्हें आखिरी बार 'हेड ऑफ स्टेट' फिल्म में देखा गया था, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

---- समाप्त ----