'धुरंधर' देख हैरान हुआ साउथ का ये सितारा, आदित्य धर की फिल्म को बताया मास्टरपीस, बोला- थैंक्यू...

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक महीने का समय बीत चुका है. लेकिन इसका क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा. फिल्म ने 30 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ कमा लिए हैं, जो आज से पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं कमाए थे. इस फिल्म की तारीफ नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया में भी जमकर हो रही है. हर कोई आदित्य धर की फिल्म को देखकर हैरान है.

'धुरंधर' की तारीफ में क्या बोला तमिल सिनेमा का सितारा?

'धुरंधर' ने सबसे बड़ा कमाल ये किया है कि इसने हिंदी भाषा में होने के बावजूद, साउथ के लोगों को भी अपनी स्टोरीटेलिंग से इंप्रेस किया है. साउथ सिनेमा के कई बड़े सितारे इस फिल्म को हिंदी में ही देखने पहुंच रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. अल्लू अर्जुन ने तो 'धुरंधर' की तारीफ की थी. अब तमिल सिनेमा के स्टार सूर्या शिवकुमार ने आदित्य धर की फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ में कुछ लिखा है.

सूर्या ने X पर 'धुरंधर' के बारे में ट्वीट करके लिखा कि उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई है. उनके मुताबिक आदित्य धर ने एक मास्टरपीस फिल्म बनाई है. एक्टर ने लिखा, 'धन्यवाद आदित्य धर, इस कमाल की मास्टरपीस फिल्म देने के लिए. धुरंधर, क्या जबरदस्त मूवी है यार.

आपकी कला से तो पूरी तरह उड़ गए भाई… आपको और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार और सम्मान. खास बधाई मेरे भाई आर. माधवन को. क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने. अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह, बहुत-बहुत बधाई, एकदम डिजर्व्ड ब्लॉकबस्टर है ये.'

सूर्या के ट्वीट पर धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर आर.माधवन ने भी रिएक्ट किया. आदित्य ने सूर्या की बात पर कहा कि उनके लिए ये शब्द काफी मायने रखते हैं. एक्टर का प्यार और हौसला उनके लिए सबकुछ है. वहीं, माधवन ने सूर्या की बातों पर लिखा, 'वाह भाई, ये बात आपके और ज्योतिका की तरफ से सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा. आप कितने बड़े दिल वाले, बहुत नेक और प्यारे हो यार. सारा प्यार वापस आपको भी, भाई. आपकी आने वाली फिल्में देखने का बहुत इंतजार है.'

इस कन्नड़ स्टार ने भी की 'धुरंधर' की तारीफ

एक्टर शिव राजकुमार, जो कन्नड़ सिनेमा के भी बड़े सितारे माने जाते हैं, उन्होंने भी आदित्य धर की 'धुरंधर' देखी और फिल्म की तारीफ में कई सारी बातें कहीं. एक्टर ने कहा, 'धुरंधर के इमोशन्स बहुत शानदार थे, फिल्म बनने का तरीका बहुत अच्छा था और हर एक्टर ने कमाल का काम किया. अक्षय खन्ना के रोल में उन्हें काफी आजादी मिली थी, जिससे वो अपने किरदार के अलग-अलग रंग दिखा पाए. वहीं रणवीर सिंह का किरदार बहुत नाजुक और बारीकी वाला था, जो करना आसान नहीं होता. लेकिन उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती और शानदार तरीके से निभाया.'

बता दें कि 'धुरंधर' का अभी दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. अगला पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाएगा, जिसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर.माधवन नजर आएंगे.

