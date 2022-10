Suhana Khan के साड़ी लुक की पापा शाहरुख खान ने की तारीफ, फैन्स बोले- क्यूट

शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अब बड़ी हो गई हैं. स्टार किड होने की वजह से सुहाना बचपन से ही फेमस थीं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाने वाला है. सुहाना अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं. इसी के साथ उन्होंने बड़ी पार्टियों में सजधज पर जाना और पैपराजी के कैमरा के लिए पोज करना भी शुरू कर दिया है. डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान को ग्लैमरस लुक में देखा गया था.

साड़ी में छाईं सुहाना खान

इस पार्टी में गोल्डन साड़ी पहने और बालों को बन में बांधें सुहाना खान बेहद खूबसूरत अंदाज में पहुंची थीं. इस लुक में सुहाना खान ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों को फैंस से बॉलीवुड सेलेब्स तक से ढेर सारा प्यार मिल ही रहा है, साथ ही उनके पापा शाहरुख खान और मां गौरी खान ने भी प्यार लुटाया है. शाहरुख खान का कमेंट ट्विटर पर वायरल हो गया है.

पापा शाहरुख ने की तारीफ

ट्विटर पर #suhanakhan ट्रेंड हो रहा है. इस हैशटैग के साथ फैंस सुहाना की फोटोज को शेयर कर रहे हैं. इसके साथ फैंस शाहरुख खान के कमेंट भी शेयर कर रहे हैं. पोस्ट की बात करें तो सुहाना खान ने अपनी सुंदर फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में येलो हार्ट इमोजी शेयर की थी. इसके साथ उन्होंने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को टैग किया.

सुहाना खान का इंस्टाग्राम पोस्ट

फैंस को भाया पापा-बेटी का प्यार

पोस्ट पर कमेंट करते हुए पापा शाहरुख खान ने लिखा, 'जिस स्पीड से बच्चे बड़े हो जाते हैं... जो समय के कानून को पीछे छोड़ देता है. बहुत एलीगेंट और ग्रेसफुल. (क्या ये साड़ी तुमने खुद बांधी थी?)' जवाब में सुहाना ने लिखा, 'लव यू. नहीं, मेरे लिए साड़ी को मां ने बांधा था.' इस पोस्ट पर गौरी ने भी कमेंट किया है. उन्होंने लिखा, 'साड़ियां कितनी टाइमलेस होती हैं.'

2023 में डेब्यू कर रहीं सुहाना

शाहरुख खान और गौरी खान के अलावा श्वेता बच्चन, मसाबा गुप्ता, जोया अख्तर, शनाया कपूर संग अन्य सेलेब्स ने भी सुहाना खान की तारीफ की है. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2023 में सुहाना खान अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. सुहाना, डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में काम कर रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा उनके साथ नजर आएंगे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.